PSA : Pensez à mettre à jour vos Joy-Con, ainsi que votre Nintendo Switch

Image : Nintendo

Nintendo a publié la version 13.0.0 pour le Switch et comme vous l’avez probablement déjà vu, il ajoute la prise en charge audio Bluetooth, met à jour le dock Switch OLED et bien plus encore.

Depuis la mise en ligne de cette mise à jour, les utilisateurs ont également remarqué qu’une nouvelle mise à jour a été publiée pour les contrôleurs Switch Joy-Con. Voici comment effectuer cette mise à jour :

Comment mettre à jour votre Nintendo Switch Joy-Con

1) Dans le menu Accueil, choisissez “Paramètres système”. Ensuite, choisissez « Contrôleurs et capteurs » dans la partie gauche.

2) Faites défiler jusqu’à « Mettre à jour les contrôleurs », appuyez dessus et laissez la console faire son travail.

Il y avait quelques notes de mise à jour dans la version 13.0.0 sur les changements de contrôleur – alors peut-être que cette dernière mise à jour Joy-Con est liée à ceci :

La méthode pour lancer « Calibrate Control Sticks » dans les paramètres système a été modifiée.

– Dans Paramètres système, accédez à Contrôleurs et capteurs, sélectionnez Étalonner les manettes de commande, puis inclinez complètement la manette de commande dans n’importe quelle direction et maintenez-la inclinée pendant quelques secondes pour commencer l’étalonnage.

Avez-vous déjà effectué cette mise à jour ? Avez-vous remarqué des changements sur votre Joy-Con ? Dites-nous ci-dessous.