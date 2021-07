PSA : Pokémon GO Fest 2021 se déroule ce week-end

Le Pokémon GO Fest est de retour en tant qu’événement mondial et en ligne en 2021. Annoncé en avril et avec plus de détails révélés en mai dernier, les entraîneurs du monde entier peuvent profiter de l’événement maintenant.

Pokémon GO Fest a lieu ce week-end de 10h à 18h heure locale. Le billet coûte 4,99 $. Différent de l’événement Pokémon GO Fest en personne, un billet permettra aux entraîneurs de participer les deux jours de l’événement, ce qui libère une mission spéciale avec le mythique Pokémon Meloetta comme récompense finale.

Bien que certaines fonctionnalités ne soient disponibles que pour les détenteurs de billets, tous les entraîneurs peuvent profiter du festival avec plusieurs Pokémon apparaissant dans le jeu et dans les raids.

Avec des habitats horaires, le type de Pokémon apparaissant dans le jeu est différent toutes les 60 minutes. Voici les quatre heures thématiques de l’habitat :

le Jungle l’habitat mettra en vedette des Pokémon tels que Scyther, Aipom, Froakie et plus encore. le Montagne du désert l’habitat mettra en vedette des Pokémon tels que Skarmory, Shieldon, Hippopotas, etc. le Plage de l’océan l’habitat mettra en vedette des Pokémon tels que Dratini, Swablu, Alomomola, etc. le la grotte l’habitat mettra en vedette des Pokémon tels que Roggenrola, Galarian Stunfisk, Deino et plus encore.

Les raids mettent en vedette Hitmontop, Cranidos, Deino le premier jour. Galarian Ponyta, Galarian Zigzagoon et Galarian Weezing apparaissent également en costumes spéciaux samedi.

Le deuxième jour, le Pokémon GO Fest 2021 se concentrera davantage sur les raids mais les entraîneurs pourront trouver dans la nature le même Pokémon que la veille. Pour les détenteurs de billets, voici toutes les fonctionnalités exclusives :

Gagnez 10 000 XP supplémentaires en récompenses de raid lorsque vous terminez une bataille de raid ; Faites tourner des disques photo Gym pour gagner jusqu’à 10 passes de raid. Ceux-ci peuvent être utilisés pour des raids en personne; Terminez la recherche chronométrée pour gagner jusqu’à huit passes de raid à distance. Ceux-ci peuvent être utilisés pour rejoindre un raid de n’importe où ; Procurez-vous un pack d’événements gratuit contenant trois passes de raid à distance. Celui-ci sera disponible en boutique le dimanche 18 juillet 2021, de 10h00 à 18h00 heure locale ; Tous les Pokémon attirés par l’Encens à partir de samedi seront attirés par l’Encens pendant les heures de l’événement le dimanche.

Pour en savoir plus sur tout ce qui se passe au Pokémon GO Fest 2021, cliquez ici.

