PSA: Profitez de Rumble In Super Mario 64 sur Nintendo Switch Online avec la version japonaise

Le pack d’extension de Nintendo Switch Online est maintenant en ligne, ajoutant divers jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis dans le mix. Il existe actuellement un petit nombre de différences régionales, et la plus notable est peut-être que Super Mario 64 a grondé au Japon et non en Amérique du Nord et en Europe.

Avant que ces fourches ne soient affûtées, il y a en fait une raison intéressante à cela. Au Japon, la version de l’application Expansion Pack est l’édition « Shindou Pak Taiou », qui était une réédition du jeu uniquement au Japon qui ajoutait la prise en charge de Rumble Pak. Donc, en l’état, c’était la version la plus récente et la meilleure du jeu au Japon, et c’est celle qui a été émulée pour le pack d’extension en ligne Nintendo Switch dans le pays. Cependant, si vous utilisez l’application nord-américaine ou européenne, vous obtenez la version originale sans grondement.

Idéalement, Nintendo aurait implémenté Rumble sur Switch sur tous les territoires, il est indéniable qu’il est décevant qu’aucun effort n’ait été fait pour implémenter la fonctionnalité pour les utilisateurs mondiaux.

Tout n’est pas perdu si vous voulez faire une solution de contournement, cependant. Vous devez créer un compte japonais sur votre système, ce qui est relativement facile à faire, puis accéder à l’eShop du pays, trouver l’application N64 et la télécharger. Ensuite, vous ouvrez simplement la version japonaise de l’application avec votre compte normal NSO Expansion Pack et vous pouvez jouer à ces versions alternatives. Pour le moment, Super Mario 64 est le seul « bonus », bien que nous ayons déjà vu des exemples de versions intéressantes uniquement au Japon sur les applications NES et SNES.

Si vous voulez savoir comment configurer un compte japonais, il y a un guide pour cela ci-dessous. Ce n’est pas aussi facile que nous le souhaiterions, mais c’est mieux que rien.

Envisagez-vous d’essayer cette version de Super Mario 64 dans l’application N64 ? Faites le nous savoir dans les commentaires.