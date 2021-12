PSA : Saviez-vous que vous pouvez soulever des poids dans Animal Crossing : New Horizons ?

Image : u/puffy684

La mise à jour Animal Crossing: New Horizons, sortie le 5 novembre, a ajouté une tonne de nouveautés au jeu. Nous en avons déjà couvert beaucoup, des gyroïdes à la cuisine, mais l’une des nouvelles fonctionnalités intéressantes est la possibilité de participer à certaines des activités que font vos villageois, comme épousseter, lire et transporter des boissons.

La plupart de ces nouveaux objets peuvent être obtenus via la tombola de Redd sur Harv’s Island ou achetés auprès de Nook’s Cranny. Mais saviez-vous à propos du petit haltère que vous pouvez obtenir aussi ?

L’haltère vous est envoyé par courrier après avoir participé au groupe s’étire 20 fois, ce qui signifie que les personnes qui l’ont fait plus ou moins tous les jours depuis la mise à jour auront désormais leur haltère.

Image : u/Daisy_Hime

Il est disponible en six couleurs : noir, blanc, rouge, jaune, or et argent, mais les couleurs ne sont accessibles que via Cyrus pour 1 000 cloches. Lorsque vous « utilisez » l’objet en appuyant sur A, votre personnage soulèvera l’haltère de haut en bas. N’est-ce pas mignon ?!

Mais ce n’est pas tout – il y a en fait 11 récompenses pour l’étirement, dont sept réactions. Alors si vous ne faites pas déjà les étirements… allez-y !

Avez-vous déjà reçu des récompenses pour vos étirements ? Et, soyez honnête, avez-vous fait les étirements correctement ? Faites le nous savoir dans les commentaires.