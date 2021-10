PSA : sensible au scintillement PWM ? Vous voudrez garder l’écran du commutateur OLED agréable et lumineux

Image : La vie de Nintendo

La dernière version du Switch de Nintendo a été lancée le 8 octobre et bien qu’il soit loin du « Switch Pro » de longue date, le nouvel écran du modèle Switch OLED est une belle chose et a conduit le nouveau Switch SKU à recevoir des critiques généralement positives. Cela ne fait pas de mal que des jeux incroyables comme Metroid Dread et Tetris Effect: Connected ont été lancés à côté de la console et montrent vraiment le contraste et la richesse des couleurs de ce charmant nouvel écran OLED.

Cependant, il existe un problème relativement non signalé qui semble poser problème à une minorité de joueurs : le scintillement PWM. Cela est dû à la façon dont le nouvel écran gère la luminosité via la modulation de largeur d’impulsion, et à des réglages de luminosité inférieurs, cela peut entraîner un effet de scintillement auquel un petit nombre de joueurs peut être sensible.

Avant d’explorer le problème, nous devons faire précéder cet article du fait qu’il ne s’agit pas d’un problème répandu ou alarmant et qu’il n’affectera pas la grande majorité des joueurs utilisant Switch OLED. Un certain nombre de membres du personnel de Nintendo Life ont testé l’écran et, bien que nous puissions voir l’effet PWM via nos smartphones en filmant des vidéos à 120/240 FPS, aucun d’entre nous n’est capable de percevoir un scintillement à l’œil nu.

Cependant, pour les joueurs sensibles au scintillement PWM (nous verrons exactement ce que c’est dans un instant), l’utilisation de paramètres de luminosité plus faibles avec Switch OLED peut être suffisamment distrayante pour causer un problème et entraîner une fatigue oculaire au fil du temps.

Alors, qu’est-ce que ‘PWM’ exactement, et comment est-il utilisé dans l’écran de Switch OLED ?

La modulation de largeur d’impulsion est une méthode de simulation d’un changement de luminosité sans altérer la tension fournie à un écran.

Essentiellement, lorsque l’utilisateur abaisse le paramètre de luminosité, les écrans utilisant PWM s’allument et s’éteignent rapidement à une vitesse supposée dépasser l’acuité visuelle humaine. Les téléspectateurs perçoivent la réduction globale du flux lumineux au fil du temps (y compris les périodes incroyablement brèves pendant lesquelles les pixels de l’écran ne sont pas éclairés) comme une luminosité plus faible.

Le problème se pose pour les personnes sensibles à ce changement rapide d’écran et pouvant percevoir un « scintillement ».

La vidéo ci-dessous montre le phénomène en filmant l’écran du Switch OLED à l’aide d’une caméra filmant à la fois 120 images par seconde et 240 images par seconde. De nombreux téléphones en sont désormais capables, et nous avons effectué nous-mêmes des tests similaires. Vous pouvez également voir l’effet en affichant l’écran Switch OLED (ou tout autre écran PWM) via votre téléphone de la même manière.

Encore une fois, nous soulignons que ce n’est que lorsqu’il est visualisé via un autre appareil capturant l’écran à une fréquence d’images élevée que la grande majorité des utilisateurs sera en mesure de discerner ce scintillement. Pour le petit nombre de personnes sensibles à cela, cependant, vous pouvez avoir une vague idée de la façon dont les écrans PWM peuvent être distrayants et fatigants.

Pour le contexte, bien que cet écrivain ne puisse pas voir le scintillement sur l’écran de Switch OLED à n’importe quel réglage de luminosité, je dirais que je suis sensible à d’autres formes de scintillement de la lumière électrique, en particulier certains types d’ampoules. Cela n’arrive pas trop souvent, mais mettez-moi dans certaines pièces – souvent avec un éclairage en bande – et je scruterai instantanément les autres occupants et me demanderai comment ils peuvent supporter de passer du temps dans des conditions aussi interminables. Ce n’est pas quelque chose que j’ai passé beaucoup de temps à rechercher ; Je me débarrasse simplement du bureau ou de l’ascenseur ou de n’importe quel endroit le plus rapidement possible.

Que dois-je faire si je peux voir un scintillement PWM sur le commutateur OLED à des niveaux de luminosité faibles ?

Existe-t-il une solution pour les personnes sensibles au PWM lors de l’utilisation de Switch OLED ou de tout autre écran utilisant la modulation de largeur d’impulsion ? Hum, un peu. C’est simple, en fait – gardez le réglage de luminosité agréable et élevé.

Le scintillement PWM est plus facile à percevoir avec des réglages de luminosité inférieurs (lorsque l’écran s’éteint à des intervalles plus longs pour produire l’effet de faible luminosité souhaité), donc garder l’écran au-dessus de 50% à tout moment minimisera cet effet.

Un écran à pleine luminosité augmentera naturellement la possibilité de « burn-in » – un sujet que nous avons déjà exploré – mais la réalité est que les panneaux OLED modernes sont bien meilleurs pour atténuer les risques de permanence de l’image que par le passé. Le burn-in est un risque, oui, mais ce n’est probablement pas un risque dont vous devriez vous inquiéter, à moins que vous ne jouiez au même jeu pendant des jours à pleine luminosité et que vous ne raccrochez jamais votre console.

Voici des captures d’écran tirées d’une vidéo 240FPS montrant notre Switch OLED avec des paramètres de luminosité élevée et faible. Sur la droite, vous pouvez voir les bandes imperceptibles à l’œil nu (Images : Nintendo Life)

Malheureusement, le fait d’avoir l’écran à une luminosité proche de la pleine luminosité à tout moment épuisera inévitablement la batterie du système à un rythme plus rapide, ce qui aura un impact sur les lecteurs portables qui sont touchés par ce phénomène.

Alors, où cela nous laisse-t-il alors ? Eh bien, s’il faut absolument noter que cela n’affectera pas la majorité des utilisateurs de Switch OLED, il est également important de reconnaître le problème potentiel pour les joueurs qui pourraient le rencontrer. En fin de compte, si vous avez eu des problèmes avec les écrans PWM ou des problèmes similaires de scintillement de la lumière dans le passé, nous vous recommandons vivement de tester une unité Switch OLED fonctionnelle avant d’en acheter une – juste pour vous assurer à 100% que c’est la Switch pour vous.

Avez-vous rencontré un problème PWM avec votre Switch OLED ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous.

