PSA: Slack abandonne la prise en charge des appareils Apple exécutant iOS 12 à partir du mois prochain

La populaire plate-forme de communication d’entreprise Slack cessera bientôt de fonctionner sur certains appareils Apple. Selon la société, l’application Slack pour iOS nécessitera bientôt iOS 13, ce qui entraînera la fin de la prise en charge d’appareils tels que l’iPhone 5s et l’iPad Air de première génération.

Dans les notes de publication de la dernière version de l’application Slack disponible sur l’App Store (21.08.20), la société confirme qu’il s’agit de la dernière mise à jour de l’application pour les appareils Apple exécutant iOS 12. À compter du 1er septembre, lorsque Slack devrait introduire une autre mise à jour de son application iOS, la plate-forme ne fonctionnera plus sur les appareils plus anciens.

Ce sera la dernière version de Slack qui prend en charge iOS 12, ce qui signifie que c’est la dernière version qui prend en charge les appareils tels que l’iPhone 5s et 6, l’iPad Mini 2 et 3, l’iPad Air (1re génération) et l’iPod Touch (6e génération) .

De plus, à partir du 1er septembre, vous devrez exécuter iOS 13.3 ou une version ultérieure pour vous connecter à Slack. Nous savons que ce sont des nouvelles potentiellement frustrantes, mais ces exigences minimales sont nécessaires pour garantir que Slack reste aussi sécurisé et transparent que nous l’avons conçu pour l’être. Merci pour votre compréhension.