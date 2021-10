PSA : Snapchat pour iOS est actuellement en panne, l’entreprise enquête

Après des pannes majeures avec Facebook, Instagram et WhatsApp, Snapchat est en panne pour de nombreux utilisateurs à travers le monde. Les utilisateurs disent qu’ils ne peuvent pas accéder à l’application, tandis que la société a confirmé la panne et a déclaré qu’elle enquêtait.

Selon le Down Detector, ce problème a commencé vers 4 h 00 du matin et n’est toujours pas résolu près de trois heures plus tard.

De nombreux utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent pas accéder à l’application. Le support de Snapchat a reconnu la panne sur Twitter. « Nous sommes conscients que certains Snapchatters ont des problèmes avec l’application en ce moment – accrochez-vous, nous examinons cela! », A déclaré la société.

Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous avez été affecté par la panne d’aujourd’hui. Nous vous recommandons d’attendre quelques heures avant d’essayer à nouveau d’accéder à Snapchat. Bien sûr, n’oubliez pas de suivre le compte Snapchat Support sur Twitter pour voir si la panne a été corrigée.

Nous mettrons également à jour cet article une fois que la société aura confirmé que tous les problèmes ont été résolus.

Avez-vous été affecté par la panne Snapchat d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Nous sommes conscients que certains Snapchatters ont des problèmes avec l’application en ce moment – accrochez-vous, nous examinons la question ! – Support Snapchat (@snapchatsupport) 13 octobre 2021

