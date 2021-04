PSA: Verizon rappelle 2,5 millions de hotspots en raison de problèmes d’incendie, voici les modèles concernés

Verizon a émis un rappel pour 2,5 millions de ses points d’accès mobiles Ellipsis Jetpack aujourd’hui. Les modèles ont été vendus entre 2017 et 2021 et présentent un défaut de batterie pouvant créer un risque d’incendie.

Verizon a partagé les détails du rappel aujourd’hui, tout comme la Consumer Product Safety Commission des États-Unis (via CNBC).

Verizon collabore avec la US Consumer Product Safety Commission (CPSC) pour rappeler les hotspots mobiles Ellipsis Jetpack, y compris les modèles MHS900L, MHS900LS et MHS900LPP. Au cours des enquêtes avec le fournisseur, il a été déterminé que la batterie lithium-ion des appareils Ellipsis Jetpack peut surchauffer, ce qui présente un risque d’incendie et de brûlure.

Verizon dit qu’il s’efforce de déterminer la cause du problème et qu’il fournira des appareils de remplacement à tous ses clients avec les hotspots rappelés. Le transporteur a déclaré à CNBC que plus d’un million d’appareils rappelés étaient utilisés, bien que le programme couvre un total de 2,5 millions d’appareils.

Si vous possédez un appareil concerné, vous pouvez appeler ou accéder à la page de destination du rappel:

Verizon sans frais au 855-205-2627 de 8 h à 22 h HE ou en ligne sur www.EllipsisJetpackRecall.expertinquiry.com ou www.verizon.com et cliquez sur «Rappels» au bas de la page pour plus d’informations.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: