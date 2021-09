in

iOS 15 a été lancé aujourd’hui et inclut un autre ajustement pour les utilisateurs de la 5G. Si vous êtes un client T-Mobile et que vous voyez une nouvelle icône « 5G UC » dans la barre d’état de votre iPhone, c’est une bonne nouvelle pour votre iPhone 12 ou plus récent, mais c’est très déroutant en même temps.

Selon le président de la technologie chez T-Mobile, Neville Ray, les clients de l’opérateur verront désormais parfois « 5G UC », ce qui signifie qu’ils se trouvent dans une zone avec des vitesses rapides avec « Ultra Capacité 5G ». Cela a été annoncé la semaine dernière lors de l’événement iPhone 13 d’Apple, mais il s’est perdu dans le shuffle.

Cette fonctionnalité est déjà disponible pour tous les modèles d’iPhone 12 et « sera disponible sur d’autres appareils à l’avenir via une mise à jour logicielle », selon la page Twitter de support de T-Mobile.

The Verge explique qu’il existe des différences entre l’icône 5G “sans fioritures”, ce qui signifie que vous êtes dans les réseaux à bande basse de l’entreprise – le “5G Extended Range”, qui est un réseau plus lent qui atteint une zone plus large – tandis que le ” 5G UC » signifiera que le client est connecté au réseau milieu de bande de T-Mobile ou à son réseau mmWaw à bande haute.

La publication note que T-Mobile n’est pas le premier opérateur à promouvoir différents 5G :

Et bien qu’une autre norme de la marque 5G prête à confusion, elle n’est pas sans précédent. Verizon fait la différence entre sa 5G à bande basse (également appelée « 5G ») et sa couverture mmWave (« 5G UW » ou ultra-large bande) depuis qu’il a commencé à déployer ces réseaux il y a des années. AT&T fait également quelque chose de similaire, se référant à la 5G à bande basse comme “5G”, tandis que ses réseaux mmWave sont “5G Plus”.

Utilisez-vous iOS 15 ? Ce nouveau « 5G UC » est-il apparu dans votre iPhone 12 ? nous dit dans la section commentaire ci-dessous.

