PSA : Vous manquerez 25 minutes de la dernière saison de The Expanse si vous ne la mettez pas en pause

Si vous êtes un fan de The Expanse, comme moi, vous vous demandez probablement si ses six derniers épisodes – actuellement diffusés chaque vendredi jusqu’au 14 janvier – suffisent à conclure son histoire épique. Ce que vous ne vous demandez probablement pas : si Amazon a enterré près d’un dixième de la dernière saison de l’émission dans un endroit que vous ne pensez peut-être pas regarder, et que vous ne pouvez même pas trouver sur votre téléviseur.

Mais c’est vrai. La société de production de The Expanse a filmé 25 minutes supplémentaires d’histoire sur cinq vignettes, auxquelles vous ne pouvez accéder que via le service X-Ray d’Amazon en mettant l’émission en pause et en faisant défiler des menus autrement cachés. (Ils sont sous Contenu bonus.) Mais je ne les ai pas trouvés sur Apple TV ou Google TV, et les showrunners ont confirmé que c’est parce qu’Amazon ne les a pas encore rendus disponibles là-bas. Ils ne sont disponibles que sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs pour le moment.

Malheureusement, pour le moment, nos radiographies ne sont pas disponibles sur les téléviseurs et ne sont accessibles que sur les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. La série n’est malheureusement pas la plus simple à trouver mais elle vaut vraiment le détour ! Merci d’avoir regardé! #TheExpanseOneShip – Les écrivains de l’étendue (@TheExpanseWR) 20 décembre 2021

Avertissement juste : ils ne sont pas vraiment importants pour l’intrigue et ne comblent pas de manière significative toutes les lacunes. J’ai regardé les six épisodes principaux et les cinq rayons X, et je ne dirais pas qu’aucune des histoires secondaires n’était strictement nécessaire. Mais ils valaient absolument mon temps, l’un d’eux était super amusant, et je serais en colère si je ne savais pas qu’ils existaient.

« Ils sont en ordre et connectés au récit »

De plus, le showrunner et co-auteur de The Expanse, Daniel Abraham, me dit qu’ils ont été conçus pour être montrés dans l’ordre avec les épisodes principaux. « Ils sont en ordre et connectés au récit, alors regardez-les dans l’ordre », m’a-t-il prévenu.

« La radiographie [is] quelque chose dont nous parlons depuis des années, et nous sommes finalement arrivés à un endroit où nous avons les ressources et le temps pour le faire », explique Abraham. «Ce sont de petits moments de personnages qui créent une scène supplémentaire avec une certaine profondeur pour étoffer l’histoire principale. C’est un peu comme les romans où nous avions les petites nouvelles à côté où nous pouvions vous donner des choses qui n’étaient pas essentielles à la ligne principale, mais pourraient rendre l’histoire un peu plus riche et plus profonde.

« Ils ont de petites pierres de touche à la ligne principale et de petites pierres de touche les unes aux autres, juste pour passer ce moment supplémentaire. »

Techniquement, The Expanse a déjà fait du contenu bonus X-Ray, offrant une chance d’aller dans les coulisses, et vous trouverez également un tas d’autres contenus d’aftershow flottant sur Internet :

Avec une durée d’exécution de seulement 272 minutes sans crédits, la dernière saison étroitement éditée peut sembler un peu à l’étroit. Les 25 minutes supplémentaires donnent à la série un peu de répit bien nécessaire. Je suis peut-être biaisé, cependant : je passerai autant de temps que possible avec ces personnages bien joués.