PSA : vous pouvez annuler la refonte de Safari dans macOS Monterey bêta 3 – voici comment

Apple a publié aujourd’hui de nouvelles versions bêta de ses prochains systèmes d’exploitation. Avec macOS Monterey beta 3, la société a de nouveau repensé la nouvelle barre d’onglets Safari. Si vous n’aimez pas son apparence, vous pouvez revenir à l’ancienne méthode qui était présente dans les première et deuxième versions bêta de macOS Monterey.

Le nouveau look controversé de Safari est certainement à l’origine de nombreuses discussions en ligne. Alors qu’avec iOS 15 beta 3, les changements étaient plus subtils, avec macOS Monterey beta 3, Safari est à nouveau vraiment différent.

Avec des barres d’onglets séparées, l’utilisateur peut voir, par exemple, presque tous les titres de ses onglets. Bien que le retour du bouton Reload soit sûrement une belle touche d’Apple, il est également possible de revenir à l’ancien look controversé, où tous les onglets semblent plus combinés.

Pour annuler la refonte de Safari dans macOS Monterey bêta 3, suivez simplement ces étapes simples :

Avec Safari ouvert, sélectionnez « Afficher » dans le coin supérieur gauche ; Désactivez “Afficher la barre d’onglets séparée”.



Terminé, Safari ressemble maintenant aux deux premières versions bêta de macOS Monterey, mais avec l’ajout du bouton Recharger à nouveau.

Pour l’instant, macOS Monterey beta 3 ne prend toujours pas en charge la fonctionnalité tant attendue Universal Control, où l’utilisateur peut déplacer de manière transparente le trackpad et le clavier entre Mac et iPad. Cette fonctionnalité a été dévoilée lors de la keynote de la WWDC21, mais jusqu’à présent, Apple ne l’a pas encore implémentée sur la bêta.

macOS Monterey apporte également plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que AirPlay sur Mac, SharePlay et une expérience FaceTime repensée, ainsi qu’une application Raccourcis. Vous pouvez en savoir plus sur le prochain système d’exploitation Mac ici.

