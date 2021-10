PSA: Vous pouvez utiliser la béquille de Switch OLED pour jouer en mode TATE, soyez très prudent

Image : La vie de Nintendo

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Nintendo Life n’est pas responsable des dommages – légers ou autres – causés à l’écran de votre adorable Switch OLED en orientant votre nouvelle console brillante de manière verticale.

Les fans d’arcade à l’ancienne et de shmup ont eu des gémissements avec Switch au cours des dernières années, le système devenant un foyer improbable pour une multitude d’incroyables shoot’em-ups, anciens et nouveaux, ainsi qu’une gamme de classiques d’arcade qui peuvent être très facilement joués sur Switch dans leur orientation portrait d’origine – mieux connu sous le nom de mode TATE. Cela peut être accompli à l’aide d’un accessoire (comme l’excellent Flip Grip – malheureusement pas compatible avec Switch OLED grâce aux dimensions légèrement différentes de la nouvelle console) ou simplement en posant la console sans Joy-Con latéralement contre un livre ou quelque chose. .

Avec le Switch original et sa béquille notoirement fragile, les fans de TATE ont été obligés d’appuyer la console contre quelque chose, mais nous pouvons confirmer (comme des milliers d’entre vous, bien sûr) que Switch OLED peut se tenir droit et vertical tout seul ! Bien que le faire à vos risques et périls.

Vous voyez, alors que Switch OLED peut rester autonome dans ce mode vertical de fortune – lorsqu’il est placé sur une surface suffisamment plane – l’angle auquel il repose est un peu trop vertical pour plus de confort. Une brise légère ou un animal de compagnie qui brosse le pied de la table est tout ce qu’il faudrait pour que votre précieuse console vienne s’écraser devant l’écran en premier sur le dessus de la table.

Voir? C’est bon. Juste pas de mouvements brusques ou, vous savez, de respiration (Images: Nintendo Life)

Bien sûr, en mode horizontal traditionnel, le nouveau Switch peut être positionné sous divers angles – et il est également très utile. Dans ce mode vertical complètement improvisé, cependant, vous n’avez qu’un seul angle plutôt précaire.

Alors oui, ça marche ! Hourra et hourra ! Cependant, si vous l’essayez sur un vol, vous serez probablement placé trop près pour voir l’écran à un angle confortable, et le moindre soupçon de turbulence ou le plus petit coup de coude d’un agent de bord de passage l’enverra probablement s’écraser sur la table, écran vers le bas. Des visages tristes partout.

Vous avez été notifié… et prévenu !

Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez essayé cela et à quels jeux vous aimez jouer en mode TATE.