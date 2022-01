PSA : Wordle clone avec abonnement annuel est la dernière arnaque à frapper l’App Store

Le dernier engouement viral sur Twitter est un jeu de mots appelé Wordle, où les joueurs ont une chance par jour de deviner un mot de cinq lettres. Assez inhabituel pour la société moderne, cette sensation virale n’est disponible que sous forme de site Web mobile, recueillant des centaines de milliers de visites quotidiennes.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que les arnaques du jeu arrivent sur l’App Store. Voici ‘Wordle — The App’, un clone direct du format du jeu, et utilisant le même nom. Alors que le vrai Wordle est entièrement gratuit, cette version copiée est améliorée avec un abonnement annuel de 30 $.

Le créateur du vrai Wordle, Josh Wardle, a déjà promis que le jeu resterait simple et sans publicité. Bien qu’il ne possède apparemment pas la propriété de la marque du nom » Wordle « , il est quand même un peu nul que l’App Store ait laissé le clone flagrant atteindre le sommet. Fake Wordle a déjà accumulé des dizaines de milliers de téléchargements.

Et bien que ‘Wordle – The App’ soit l’exemple le plus flagrant avec sa vente incitative d’abonnement coûteux, il existe également une poignée d’autres applications clonées Wordle sur l’App Store.

Malheureusement, les atteintes aux droits d’auteur et autres escroqueries se retrouvent assez fréquemment sur l’App Store d’Apple. Un peu plus tôt dans la journée, un rapport montrait comment une application avec un abonnement de 10 $/semaine utilisait de fausses critiques pour améliorer son classement et gagner du terrain. Les fausses pompes d’examen et les décharges sont apparemment courantes.

Au tribunal, Apple a fait valoir que le taux d’incidence est faible par rapport aux plus de 2 millions d’applications disponibles sur la boutique pour iPhone et iPad, avec des milliers d’applications et de mises à jour approuvées par les évaluateurs Apple chaque semaine.

