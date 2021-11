PSA: WoW Classic Season Of Mastery Les réservations de noms et de serveurs commencent aujourd’hui

La saison de maîtrise de World of Warcraft Classic commence le 16 novembre, mais les joueurs avec un abonnement actif ou du temps de jeu sur leur compte peuvent réserver le nom de leur personnage et le serveur de leur choix à partir d’aujourd’hui.

Pour réserver un nom, vous devez avoir installé le client de jeu WoW Classic, puis accéder au serveur Season of Mastery sur lequel vous souhaitez créer un personnage. Les serveurs Season of Mastery seront notés dans la liste des serveurs. Les réservations de noms pour les serveurs nord-américains commenceront à 18 h 00 HNP.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : World of Warcraft Classic – Bande-annonce

Seul un certain nombre de noms peut être réservé par serveur avant que ce serveur ne soit fermé pour les réservations de personnages, donc si vous en avez un, assurez-vous d’arriver tôt. Il y a un total de huit serveurs disponibles pour les joueurs nord-américains parmi lesquels choisir, et les serveurs s’ouvriront à plus de personnages une fois que Season of Mastery sera officiellement lancé.

Les joueurs pourront avoir un grand total de 50 personnages WoW Classic partagés entre Season of Mastery et les serveurs WoW Classic originaux. Les joueurs peuvent avoir 50 personnages supplémentaires pour Burning Crusade Classic et l’extension Shadowlands actuelle.

Season of Mastery apportera divers changements à WoW Classic, notamment des boss de raid plus difficiles, un calendrier de déploiement de contenu plus rapide, des nœuds de ressources supplémentaires dans le monde ouvert, et plus encore. Il n’inclura pas, a confirmé Blizzard, des champs de bataille de même faction, une fonctionnalité ajoutée pour Burning Crusade Classic. Bien que les patrons aient beaucoup plus de santé et de mécanismes supplémentaires, Blizzard ne fera pas non plus de mises à jour d’équilibrage de classe.

Dans d’autres nouvelles de WoW, Blizzard a récemment révélé le patch 9.2 de Shadowlands, Eternity’s End. La prochaine mise à jour marquera la fin de la saga Shadowlands et apportera avec elle le retour des ensembles de niveaux basés sur les classes, un nouveau raid, etc.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.