Psacking pstupidité psystémique ⋆ 10z virale

(Scott Johnson)

J’ai évité les nouvelles parce qu’elles sont tellement stupides, mais cette histoire du Daily Mail distille l’essence d’une manière clarifiante. Le journaliste du New York Post, Steven Nelson, est l’homme avec le plan:

Jen Psaki a esquivé la question d’un journaliste mercredi et l’a interrompu brusquement quand on lui a demandé si le président Joe Biden prévoyait de s’attaquer à son rôle dans le racisme systémique alors qu’il était sénateur pendant plus de trois décennies.

«Dans quelle mesure le président Biden reconnaît-il son propre rôle dans le racisme systémique et comment cela informe-t-il ses positions politiques actuelles? Le journaliste du New York Post, Steven Nelson, a demandé à Psaki lors de son briefing de mercredi.

Il a noté que Biden est «un architecte de plusieurs lois fédérales dans les années 80 et 90 qui ont emprisonné de manière disproportionnée des Noirs et contribué à ce que beaucoup de gens considèrent comme du racisme systémique.

Au lieu de noter son rôle potentiel dans l’aggravation du problème dans le passé, Psaki a décidé d’énumérer ses étapes pour le soulager.

«L’un des principaux objectifs du président est de lutter contre l’injustice raciale dans ce pays, non seulement par sa rhétorique, mais par ses actions», a détourné Psaki. «Et ce à quoi tout le monde devrait se tourner, c’est son plaidoyer pour l’adoption de la George Floyd Justice in Policing Act, pour la nomination de dirigeants au ministère de la Justice pour traiter des politiques dépassées depuis longtemps, et pour demander à son équipe de direction ici à la Maison Blanche de prioriser ces questions en sa présidence, qui est actuelle et d’aujourd’hui et non d’il y a 30 ans. »

Le journaliste a essayé de pousser Psaki sur le émis avec: “Pensez-vous qu’il est important pour lui d’accepter sa propre culpabilité -“

Mais il a été coupé.

«Je pense avoir répondu à votre question», plaisanta Psaki avant d’appeler un autre journaliste pour lui poser une question.