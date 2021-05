Psaki a l’intention de quitter son emploi l’année prochaine après avoir baissé un peu la température après Trump ⋆ .

Dans une interview avec David Axelrod de CNN, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’elle avait l’intention de quitter son poste l’année prochaine et de donner à quelqu’un d’autre une chance d’occuper un poste de haut niveau.

Axelrod lui a demandé: «Vous avez dit au début que vous ne vous attendiez pas à occuper ce poste pour toujours, pendant quatre ans et ainsi de suite. Pensez-vous toujours qu’à un moment donné, vous allez vous éloigner maintenant? »

Psaki a répondu: «Je pense qu’il va être temps pour quelqu’un d’autre d’avoir ce travail dans un an ou dans un an environ. Je veux dire, lorsque j’en ai parlé au cercle restreint de l’orbite de Biden, nous avons parlé de venir et de faire ce travail pendant un an, ce qui m’intéressait beaucoup pour de nombreuses raisons.

«Un, c’est, quel moment de l’histoire. C’est vrai », a insisté Psaki,« faire partie de. C’est toujours vrai à la Maison Blanche. Mais je pense que suivre Trump, surtout si vous pouvez baisser un peu la température, c’est une chose cool de faire partie.

Dans un tweet, Juanita Broaddrick, partisan de Trump, a déclaré à propos de la nouvelle: «L’attachée de presse, Psaki, dit qu’elle partira dans un an. Notre seul espoir est qu’elle emmène Biden avec elle.

L’attachée de presse, Psaki, dit qu’elle part dans un an. Notre seul espoir est qu’elle emmène Biden avec elle. – Juanita Broaddrick (@atensnut) 7 mai 2021

De Fox News:

Les rôles à la Maison Blanche affichent généralement des taux de roulement élevés – le président Trump est passé par quatre secrétaires de presse en quatre ans.

Psaki a cité ses jeunes enfants comme raison de son départ.

«J’ai de petits enfants et je ne veux pas manquer de temps avec eux. Et, vous savez, ma fille entre à la maternelle. J’ai beaucoup d’années avec elle, mais c’est une sorte de licorne magique. Et je ne veux pas manquer de moments. Je ne veux rien rater », a déclaré l’attaché de presse.

Avant de prendre la direction de l’atelier de presse de la Maison Blanche, Psaki a été attaché de presse adjoint sous le président Obama en 2009, directeur adjoint de la communication de 2009 à 2011 et porte-parole du département d’État de 2013 à 2015 et directeur de la communication de 2015 à 2017. De 2017 à 2020, elle a contribué à CNN.

Psaki ne s’était jamais imaginée retourner à la Maison Blanche après son passage dans l’administration Obama, selon le podcast.

