Psaki admet que Biden n’obtiendra probablement pas sa proposition de dépenses complète de 3,5 milliards de dollars

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a reconnu vendredi que le président Joe Biden ne recevrait probablement qu’une partie de son budget de dépenses proposé de 3 500 milliards de dollars, affirmant que “le compromis est nécessaire” et “inévitable”.

“Il comprend qu’il pourrait ne pas obtenir absolument tout ce qu’il veut dans ce paquet, et que d’autres n’obtiendront peut-être pas absolument tout ce qu’ils veulent dans ce paquet, mais je ne vais pas le décrire davantage à partir d’ici”, a déclaré Psaki lors d’un briefing, notant que la Maison Blanche tente de « rassembler tous les points de vue, rassembler toutes les voix, comprendre à quoi sert tout le monde et faire adopter les deux lois ».

“Ce sur quoi nous travaillons, c’est d’unifier un chemin pour réaliser ces deux packages”, a déclaré Psaki aux journalistes. “Le compromis est nécessaire, il est inévitable.”

Discutant des négociations en cours sur le coûteux programme Build Back Better de Biden, Psaki a souligné la “nécessité de travailler avec les membres du Sénat, pour les amener à un endroit où ils s’engagent à tracer une voie claire pour ce programme”.

Interrogé sur le manque de confiance envers la Maison Blanche de la part des progressistes qui remettent en question les négociations entre la Maison Blanche et des démocrates modérés comme le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema, Psaki a noté la “diversité des points de vue et des opinions” parmi les démocrates. et a insisté sur le fait que les négociations et les conversations en cours sont « saines ».

Dans une tentative d’équilibrer un large éventail de points de vue avec plusieurs sénateurs démocrates, la Maison Blanche semble devenir plus ouverte à l’idée de “compromis”.

Si le prix à payer sur le projet de loi de réconciliation est abaissé, il n’est pas clair que tous les progressistes comme le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., voteront pour cela. Sanders dit que 3 500 milliards de dollars sont aussi bas qu’il le souhaite, insistant sur le fait qu’il préférerait qu’il totalise 5 000 milliards de dollars. Manchin, d’autre part, veut un prix inférieur, affirmant qu’il pense que le prix à payer pour le projet de loi de réconciliation budgétaire des démocrates devrait dépasser 1 500 milliards de dollars.

Psaki a également omis d’indiquer que des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne les négociations. “Comme nous l’avons dit dans un communiqué hier soir,” nous n’en sommes pas encore là “, nous y travaillons toujours, cela reste le cas aujourd’hui”, a déclaré Psaki, notant que Biden “voyagera à travers le pays” au moins. “un jour, peut-être deux” la semaine prochaine pour promouvoir le coûteux programme Reconstruire en mieux.

Mais Psaki a nié que cela signifiait que la Maison Blanche ne s’attendait pas à un accord cette semaine.