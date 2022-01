Psaki apporte les reçus tout en claquant les commentaires sur les droits de vote de McConnell

Mercredi matin, Mitch McConnell a été interrogé sur les efforts des démocrates pour faciliter le vote. Le chef de la majorité au Sénat et le GOP ont fait des heures supplémentaires pour imposer la suppression des électeurs dans les États qu’ils contrôlent.

[Photo by MANDEL NGAN/. via .]

McConnell a déclaré aux journalistes que les démocrates mentaient sur les efforts des républicains en matière de vote. Lorsque Jen Psaki a été interrogée sur ses commentaires, elle était prête.

L’attaché de presse a donné un certain nombre d’exemples :

Les républicains du Michigan ont remplacé les membres des conseils de comté de solliciteurs qui ont voté pour certifier les résultats des élections de 2020, et les remplacent dans certains cas par des personnes qui ont attribué le Big Lie. La Géorgie a adopté une loi qui permet à la législature de l’État de contrôler le comité électoral de l’État et, à son tour, au comité électoral de l’État de révoquer les fonctionnaires électoraux locaux qui gèrent le processus de vote et de dépouillement. Le Texas a adopté une loi qui permet aux observateurs partisans des sondages de survoler plus facilement les gens pendant qu’ils votent et de les intimider. Le Montana a adopté une loi qui abroge l’inscription des électeurs le jour même, ce qui rend plus difficile le vote par correspondance. Et les républicains de l’Arizona, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont poursuivi de prétendus audits des élections de 2020, quelque chose qui a été rejeté par quatre-vingts tribunaux au service du Grand Mensonge.

Psaki a conclu: « Donc, si cela ne rend pas le vote plus difficile, je ne sais pas ce que c’est, et peut-être que M. McConnell a une définition différente de cela. »

Voir également

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

Lien source

Le message Psaki apporte les reçus tout en claquant les commentaires sur les droits de vote de McConnell est apparu en premier sur 10z viral.