Psaki confirme que des immigrants illégaux ont été emmenés par avion à New York dans Dead of Night

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé mardi l’information du New York Post selon laquelle l’administration Biden avait discrètement transporté des immigrants illégaux mineurs de la frontière à New York en pleine nuit.

Lors d’un point de presse, un journaliste a demandé pourquoi l’administration « acheminait des milliers de migrants de la frontière vers la Floride et New York au milieu de la nuit ».

« Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit au milieu de la nuit, mais laissez-moi vous dire ce qui se passe ici. C’est notre… », a déclaré Psaki, avant que le journaliste ne l’interrompe avec diverses heures « très tôt » le matin où des vols ont eu lieu.

« Ici, nous parlons de vols anticipés, avant que vous ne souhaitiez prendre un vol », a déclaré Psaki. « Il est de notre responsabilité légale de prendre soin des enfants non accompagnés en toute sécurité jusqu’à ce qu’ils puissent être rapidement réunis avec un parent ou un parrain approuvé et c’est quelque chose que nous prenons au sérieux. »

Elle a déclaré que l’administration avait une « obligation morale » de mener à bien le processus de réunification et a noté que le Bureau de la réinstallation des réfugiés avait facilité les voyages des enfants sous sa garde à leurs familles ou parrains à travers le pays ces dernières semaines.

Alors que Psaki a souligné que l’administration est légalement obligée de s’occuper des enfants, le Post

rapport indique que certains des migrants semblaient être des hommes dans la vingtaine.

Psaki a confirmé les informations du New York Post selon lesquelles des enfants non accompagnés avaient été transportés par avion à l’aéroport du comté de Westchester et ont déclaré qu’ils étaient « en route vers leur destination finale pour être réunis avec leurs parents ou un parrain approuvé ».

Elle a ajouté que les mineurs non accompagnés peuvent être vus voyager à travers plusieurs États dans le cadre du processus de réunification, pas seulement à New York.

La reconnaissance de Psaki intervient un jour après que le rapport a détaillé comment l’administration avait envoyé des immigrants illégaux mineurs à New York tard dans la nuit pendant plus de deux mois dans le but de réinstaller les dizaines de milliers de migrants arrêtés à la frontière ces dernières semaines.

L’histoire continue

Les agents de la patrouille frontalière ont rencontré 37 805 mineurs non accompagnés à la frontière au cours des seuls mois de juillet et août.

L’analyse du journal des données de suivi des vols en ligne suggère que quelque 2 000 migrants sont arrivés à l’aéroport de Westchester dans la banlieue de New York sur 21 vols depuis le 8 août. De nombreux avions ont atterri entre minuit et 6 h 30, lorsqu’un couvre-feu volontaire est en vigueur. effet.

Le rapport décrit des vols de fin de nuit arrivant sous le couvert de l’obscurité, remplis d’enfants et d’adolescents. Les journalistes du New York Post ont vu deux avions atterrir à l’aéroport, où la plupart des passagers qui ont débarqué semblaient être des enfants et des adolescents, un petit nombre semblant être des hommes dans la vingtaine.

De nombreux migrants ont ensuite été vus en train de rencontrer des parents ou des sponsors dans le New Jersey ou d’être déposés au Syosset, campus de Long Island de MercyFirst, une organisation à but non lucratif parrainée par les Sœurs catholiques de la miséricorde. MercyFirst fournit des logements et des services aux « enfants et adolescents victimes de problèmes sociétaux », selon son site Internet, qui ajoute qu’il a un contrat pour fournir au gouvernement fédéral des services résidentiels pour « les jeunes immigrants ».

Une personne familière avec la situation aurait déclaré au point de vente que les migrants mineurs arrivent généralement avec des sacs à dos et sont transportés en bus vers des endroits dans le Bronx, Brooklyn, Queens, le nord de l’État de Newburgh et Bridgeport et Danbury dans le Connecticut.

Le rapport ajoute que de nombreux vols en provenance du Texas atterrissent d’abord à Jacksonville, en Floride, avant de continuer vers Westchester. Samedi, des journalistes ont vu un Boeing 737-700 atterrir peu après 22 heures à l’aéroport international de Jacksonville. Un groupe de dix à 15 personnes est monté dans un bus charter près d’un terminal de fret tranquille et a voyagé pendant deux heures jusqu’à Twin Oaks Academy, un centre de détention pour mineurs dans la forêt nationale d’Apalachicola près de Tallahassee.

L’ancien directeur du comté de Westchester, Rob Astorino, candidat républicain au poste de gouverneur, a déclaré au journal que les petits avions avaient commencé à arriver en avril. Au début, les vols n’étaient pas « aussi fréquents », a-t-il déclaré.

Il a détaillé une conférence de presse qu’il a tenue à l’aéroport en août au cours de laquelle il a vu arriver un vol avec au moins 50 à 70 migrants, dont la plupart semblaient être des hommes de plus de 20 ans. Les migrants sont montés à bord d’un bus qui s’est arrêté à côté des escaliers. , obscurcissant la vue des personnes qui y montent.

Cependant, la Maison Blanche a déclaré au New York Post que les vols ne transportaient que des enfants et des adolescents.

