Quelques jours après la publication accablante de milliers d’e-mails d’Anthony Fauci, l’attachée de presse de Biden White House, Jen Psaki, a déclaré que l’administration doublait sa position sur l’employé du gouvernement depuis des décennies et ne le licencierait jamais.

Interrogé sur la position de l’administration Biden sur Fauci depuis la publication de ses e-mails, Psaki s’est lancé dans une réponse bégaiement. “J’ai parlé un peu du Dr Fauci et le Dr Fauci a fait lui-même plusieurs entretiens et répondu à plusieurs questions sur ces e-mails et questions que vous pourriez tous avoir.” Psaki a continué à défendre Fauci et sa carrière de longue date en tant qu’employé du gouvernement. “Dr. Fauci est un fonctionnaire de renom, fonctionnaire devrais-je dire, fonctionnaire de carrière. Il supervise la gestion de plusieurs crises sanitaires mondiales, et les attaques lancées contre lui sont certainement quelque chose que nous ne voudrions pas soutenir. Je comprends qu’il y a de l’intérêt pour les e-mails, il a répondu à beaucoup de questions sur les e-mails, je ne pense pas que j’aurai beaucoup plus à ajouter à partir d’ici.

Interrogée par Peter Doocy, Jen Psaki dénonce les “attaques” contre le “fonctionnaire de renom” Dr. Fauci sur les #FauciEmails, affirmant que c’est quelque chose que la Maison Blanche Biden ne “va pas soutenir”. Et quand Doocy a posé des questions sur la recherche de gain de fonction, Psaki a refusé de répondre pic.twitter.com/7v7Mtqsvgr – Curtis Houck (@CurtisHouck) 4 juin 2021

Lorsque Peter Doocy de Fox News a demandé à Psaki si elle croyait que l’intérêt de ses e-mails était politique, elle s’est opposée et a insisté pour que Fauci réponde directement aux questions sur ses e-mails, sans impliquer son bureau. “Je vais laisser le Dr Fauci parler de sa propre défense de ces e-mails d’il y a 17 mois avant même que ce président n’entre en fonction.”

Psaki a ensuite esquivé une question sur le rôle de Fauci dans la recherche sur le « gain de fonction » à l’Institut de virologie de Wuhan en affirmant que l’administration Biden n’avait approuvé aucune recherche de ce type. “Nous n’avons pas, comme le Dr Fauci l’a dit à plusieurs reprises, nous n’avons jamais approuvé de financement pour la recherche sur le” gain de fonction “à Wuhan.” Doocy a ensuite demandé: “Pouvez-vous imaginer une circonstance où le président Biden le limogerait un jour?” Psaki a rapidement répondu: “Non.”