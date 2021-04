Psaki dit que le gouvernement n’imposera pas de système d’accréditation pour le vaccin COVID ⋆ .

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le gouvernement fédéral n’instituerait aucun système d’accréditation du vaccin COVID-19.

«Le gouvernement n’appuie pas maintenant et nous n’appuierons pas un système qui oblige les Américains à détenir un titre. Il n’y aura pas de base de données fédérale sur les vaccinations et aucun mandat fédéral exigeant que chacun obtienne un seul certificat de vaccination », a déclaré Psaki en réponse à une question lors d’un point de presse mardi. «Étant donné que ces outils sont envisagés par les secteurs privé et à but non lucratif, notre intérêt est très simple, de la part du gouvernement fédéral, qui est la vie privée des Américains et les droits doivent être protégés afin que ces systèmes ne soient pas utilisés de manière injuste contre les gens.»

« Nous fournirons des conseils qui ressembleront à une FAQ … qui fournit des réponses importantes aux questions des Américains, en particulier concernant les préoccupations concernant la confidentialité, la sécurité ou la discrimination, bientôt, je n’ai pas encore de date exacte pour cela », dit-elle.

Le concept de passeport vaccinal a été fortement critiqué par certains Américains, certains gouverneurs ayant émis des décrets contre les passeports vaccinaux.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 19% de la population américaine a été entièrement vaccinée contre la maladie tandis que 32,6% ont reçu au moins une dose.

