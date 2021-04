Psaki dit que le président Biden et l’ancien président Obama «  parlent régulièrement  » ⋆ .

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que le président Biden s’entretenait régulièrement avec l’ancien président Obama, bien qu’elle ait déclaré qu’aucune lecture de leurs appels ne serait fournie.

«Le président Biden s’est-il entretenu avec le président Obama sur la manière de faire adopter le projet de loi sur les infrastructures? Le président Obama lui a-t-il donné des conseils sur la manière de faire adopter ce projet de loi? » Psaki a été interrogé lors de la conférence de presse de mardi à la Maison Blanche.

«Ils parlent régulièrement», a répondu Psaki. «Ils étaient bien sûr président et vice-président, mais ils sont aussi amis et ils partagent un lien de service pendant huit ans sous l’administration Obama-Biden, mais aussi une amitié et une parenté personnelles, et il s’entretient régulièrement avec lui. Mais nous n’allons pas lire ces appels.

Lien source