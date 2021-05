Psaki dit qu’enseigner aux enfants une théorie critique des races n’est pas un “ endoctrinement ”, c’est “ responsable ” ⋆ .

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a suggéré cette semaine qu’enseigner aux écoliers la doctrine controversée de la «théorie critique de la race» est en fait «responsable» au lieu de dangereux comme cela a été décrit par de nombreux critiques.

La «théorie critique de la race» est un cadre pédagogique très populaire dans le milieu universitaire, qui soutient que «le racisme est endémique, et non aberrant, dans la société américaine» et que les idéaux traditionnels de daltonisme et d’égalité de traitement devraient être abandonnés afin de combattre les structures racistes.

Interrogé lors de la conférence de presse de jeudi à la Maison Blanche sur la récente critique de la théorie critique de la race par le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton, Psaki a déclaré que la description de Cotton de la théorie de l’éducation «semble très mystérieuse et dangereuse».

«Mais,» a-t-elle ajouté, «… je ne pense pas que nous penserions – nous croyons qu’éduquer les jeunes et les suivants – les dirigeants des – futurs dirigeants du pays sur le racisme systémique est de l’endoctrinement. C’est en fait responsable.

Certains législateurs d’État ont proposé ces derniers mois d’interdire la théorie critique de la race dans les systèmes d’éducation publique, affirmant que le cadre qu’elle présente est source de division et sert à enflammer la tension raciale plutôt que de la maîtriser.

