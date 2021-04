Psaki insiste sur le fait que les fonds des contribuables pour les cliniques d’avortement ne peuvent pas être utilisés pour les avortements ⋆ .

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a insisté mercredi sur le fait que les fonds fédéraux du Titre X pour les cliniques d’avortement ne pouvaient pas être utilisés pour les avortements.

Psaki a discuté de la décision du président Joe Biden d’annuler la règle de protection de la vie de l’ancien président Donald Trump, qui interdisait aux fonds du programme de planification familiale Titre X d’aller à des organisations qui pratiquent ou promeuvent des avortements. La nouvelle règle du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) élimine la séparation entre les programmes de Titre X et les prestataires d’avortement.

«Pourquoi l’administration Biden insiste-t-elle pour que les Américains pro-vie paient pour les avortements et violent leur conscience?» Le journaliste de l’EWTN, Owen Jensen, a interrogé Psaki lors de la conférence de presse de mercredi.

Psaki a dit à Jensen que sa question n’était «pas une description précise de ce qui se passe».

«Aucun des fonds affectés à ce titre ne sera utilisé dans des programmes où l’avortement est une méthode de planification familiale», a déclaré Psaki, citant l’article 1008 de la loi sur les services de santé publique.

Jensen a repoussé sa réponse, suggérant que les cliniques pourraient toujours utiliser les fonds pour des avortements par le biais de «subventions indirectes, de l’argent fongible, impossible à retracer».

«Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne», a répondu Psaki. «C’est la loi, alors j’exprime ce qu’est la loi et comment elle est mise en œuvre légalement par ces organisations.»

L’assistante spéciale de Psaki, Amanda Finney, a également déclaré mercredi après-midi à la Daily Caller News Foundation que «les services d’avortement ne peuvent pas être financés légalement par le titre X.»

Trump a ordonné en juillet 2019 que les cliniques de planification familiale soient privées de leur financement du titre X si elles recommandent des femmes pour des avortements. Les règles du président exigeaient que les organisations qui pratiquent des avortements et font des renvois le fassent dans des bâtiments séparés de ceux qui reçoivent des fonds fédéraux du titre X.

L’administration Biden a rapidement pris des mesures pour inverser la politique.

Dans un décret du 28 janvier, le nouveau président a ordonné au HHS de procéder à un examen des règlements du titre X sur la planification familiale et d’examiner «dès que possible, s’il fallait suspendre, réviser ou annuler, ou publier pour avis et commenter les règles proposées suspendant , réviser ou abroger ces règlements. »

La porte-parole de Susan B. Anthony List, Mallory Quigley, a déclaré à la DCNF que Psaki ne faisait que «répéter le langage réglementaire».

“Le problème est que l’argent du Titre X peut être utilisé pour n’importe quoi – facture d’électricité, publicité, etc. et l’argent est fongible”, a déclaré Quigley. «Donc, avant la règle de protection de la vie (et maintenant après), le financement ira aux opérations de ‘planification familiale’ qui existent entre les mêmes quatre murs que là où elles pratiquent des avortements.»

«Le lobby de l’administration et de l’avortement dit que parce qu’il ne financera pas directement l’avortement, il est conforme à la langue, mais ce n’est pas le cas», a-t-elle déclaré.

