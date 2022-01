L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, prend la parole lors d’un point de presse à la Maison Blanche à Washington, DC, le 12 novembre 2021.

(Kevin Lamarque/.)

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que les écoles peuvent rester ouvertes en toute sécurité pendant la dernière vague de cas de Covid-19, affirmant que les enfants n’ont pas besoin de subir l’impact sur la santé mentale de ne pas être à l’école.

Les commentaires de Psaki interviennent alors que les écoles publiques de Chicago ont fermé mercredi après que le Chicago Teachers’ Union a voté mardi pour faire grève contre la scolarisation en personne et dispenser un enseignement à distance jusqu’à ce que des mesures de sécurité supplémentaires Covid-19 soient en place.

Lors d’un point de presse mercredi, un journaliste a demandé à Psaki si la Maison Blanche, le ministère de l’Éducation ou l’administration Biden dans son ensemble faisaient quelque chose pour aider les enseignants et les élèves à réintégrer la salle de classe à Chicago.

«Dans l’ensemble du gouvernement, nous sommes en contact régulier avec un éventail de parties prenantes sur la question de la réouverture et des fermetures d’écoles, notamment des surintendants, des chefs d’État, des directeurs, des enseignants, des parents et d’autres membres du personnel scolaire et c’est certainement le cas maintenant, aujourd’hui, cette semaine, alors que le président travaille – et nous travaillons tous – pour garder les écoles ouvertes », a déclaré Psaki.

Elle a noté que Biden avait déclaré mardi qu’il souhaitait que l’école soit ouverte – un changement par rapport au début de la pandémie lorsque Biden et le CDC ont soutenu les fermetures et les fermetures d’écoles.

«Nous savons qu’ils peuvent être ouverts en toute sécurité et nous sommes ici pour aider à y parvenir et il convient avec les experts médicaux, scientifiques et éducatifs qu’en raison du travail historique que nous avons effectué, nous sommes plus que équipés pour garantir que les écoles sont ouvertes et nous « vont assurer la sécurité de nos enfants et éducateurs qui servent leur communauté de manière désintéressée, tout en veillant à ce que les enfants ne subissent pas l’impact sur la santé mentale de ne pas être à l’école. »

Elle a ajouté que l’administration veut s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes dans l’apprentissage dans les écoles partout, y compris à Chicago. Elle a ajouté que 96% des écoles « font exactement cela ».

Plus de 450 000 étudiants ont repris l’apprentissage à distance au cours de la première semaine de janvier après la fin des vacances, selon le New York Times. Un certain nombre de districts, notamment à Newark, NJ, Atlanta, Géorgie et Cleveland, Ohio, ont commencé à apprendre en ligne au milieu d’une augmentation du nombre de cas de Covid entraînés par la variante Omicron. Les écoles de Newark seront fermées jusqu’au 14 janvier.

Soixante-treize pour cent des 22 000 membres du syndicat des enseignants de Chicago ont voté en faveur d’une « action de travail à distance » à partir de mercredi. La suspension de l’enseignement en personne pourrait se poursuivre jusqu’au 18 janvier ou jusqu’à ce que le taux d’infection par le virus dans le district atteigne le seuil fixé l’année dernière.

Le vote est intervenu un jour après que la maire de Chicago, Lori Lightfoot, a souligné son engagement à garder les écoles ouvertes pour le bien des élèves après que deux ans de scolarité virtuelle aient eu des conséquences néfastes sur leur apprentissage et leur santé mentale.

« Ce que nous avons appris de cette pandémie, c’est que les écoles sont l’endroit le plus sûr pour les élèves : nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars pour mettre en place des mesures d’atténuation, la plupart des membres du personnel du CPS sont vaccinés et nous voyons généralement peu de transmission en milieu scolaire, », a déclaré Lightfoot. « Garder les enfants en sécurité à l’école où ils peuvent apprendre et s’épanouir est ce sur quoi nous devrions tous nous concentrer. »

Les dirigeants de la CTU affirment qu’un pic de cas de Covid-19 met les enseignants et les étudiants en danger. Le syndicat avait exigé que tous les élèves et le personnel présentent des résultats négatifs au test Covid-19 après les vacances d’hiver pour retourner en classe.

La commissaire du département de la santé publique de Chicago, le Dr Allison Arwady, a rassuré les écoles sur le fait que le virus présente un risque minimal pour les enfants et que les fermetures d’écoles sont déraisonnables, d’autant plus que le district envisage d’étendre son programme de tests. Psaki a noté que le président Biden s’était battu pour inclure 130 milliards de dollars dans le plan de sauvetage américain pour le financement des écoles afin de mettre en œuvre des stratégies d’atténuation, dont 10 millions de dollars pour les tests qui ont déjà été distribués aux États.

Le ministère de l’Éducation fournit une assistance technique et des ressources depuis des mois pour aider les écoles à mettre en œuvre des stratégies d’atténuation, ainsi qu’à mettre les écoles en relation avec des fournisseurs de tests, à héberger des cliniques de vaccination et à résoudre les problèmes de santé mentale liés à la pandémie, a-t-elle déclaré.

« Pour faire court, nous voulons que les écoles soient ouvertes », a déclaré Psaki. « Le président veut que les écoles soient ouvertes et nous allons continuer à utiliser toutes les ressources et à travailler pour nous assurer que ce soit le cas. »

Un autre journaliste a demandé à Psaki si la Maison Blanche considérait le Chicago Teachers Union comme un « obstacle » à l’ouverture d’écoles et a demandé quel serait le message officiel du syndicat.

Psaki a refusé d’offrir un message spécifique à Chicago et a plutôt réitéré que le président veut que les écoles soient ouvertes et pense que « nous avons les outils pour que les écoles soient ouvertes ».

