Psaki promet de «choisir mes mots avec plus de soin» à la suite d’une plainte pour violation de la loi Hatch

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a promis de « choisir mes mots avec plus de soin » à la suite d’une plainte déposée vendredi par Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), qui affirmait qu’elle avait apparemment violé la Hatch Act.

Dans la plainte, le groupe de surveillance à but non lucratif et non partisan de l’éthique et de la responsabilité du gouvernement américain a demandé au Bureau du conseil spécial d’enquêter sur Psaki pour les commentaires qu’elle a faits jeudi sur le podium de la Maison Blanche concernant la campagne du gouverneur de Virginie.

En réponse à la plainte, Psaki a déclaré à Fox News : « Bien que le président ait publiquement exprimé son soutien à McAuliffe, nous laisserons à la presse et à la campagne le soin de commenter la course. Je prends l’éthique très au sérieux et je choisirai mon les mots avancent plus prudemment. »

Dans les commentaires avec lesquels CREW a contesté, Psaki a répondu à une question sur la course au poste de gouverneur de Virginie en reconnaissant d’abord qu’elle devait « faire un peu attention à la quantité d’analyse politique que je fais » depuis le podium. Elle a ensuite ajouté: « Écoutez, je pense que le président, bien sûr, veut que l’ancien gouverneur McAuliffe soit le futur gouverneur de Virginie.

« Il y a un alignement sur une grande partie de leur programme, qu’il s’agisse de la nécessité d’investir dans la reconstruction de nos routes, voies ferrées et ponts, ou de faciliter le retour des femmes sur le marché du travail », a-t-elle poursuivi.

Elle a ajouté plus tard: « Nous allons faire tout notre possible pour aider l’ancien gouverneur McAuliffe, et nous croyons au programme qu’il représente. »

CREW a déclaré que les commentaires de Psaki semblaient avoir violé la loi Hatch, qui interdit aux responsables d’utiliser leur « autorité ou influence officielle dans le but d’interférer ou d’affecter le résultat d’une élection ».

Notant qu’il n’y avait « aucun doute » que Psaki a fait ses remarques en s’exprimant en sa qualité officielle, CREW a déclaré : « En mélangeant les affaires officielles du gouvernement avec le soutien d’un candidat à un poste politique partisan dans les semaines précédant les élections et en s’engageant dans une activité politique pendant devoir, Mme Psaki semble avoir usé de son autorité ou de son influence officielle dans le but d’interférer avec ou d’affecter le résultat d’une élection, une activité politique interdite par la loi. »

CREW a déposé à plusieurs reprises des plaintes concernant des violations apparentes de la loi Hatch sous l’administration Trump.