Psaki retourne habilement le script sur un journaliste essayant de se plaindre des plans de Pâques de Biden ⋆ .

Jusqu’à présent, la présidence de Joe Biden a été un tel succès que les républicains ont eu du mal à trouver une ligne d’attaque cohérente contre sa Maison Blanche. Dans le même temps, les médias d’information sont en grande partie affamés de contenu. Il n’y a pas de scandales à signaler, c’est pourquoi nous avons une couverture tellement stupide des chiens de Biden et des images à couper le souffle de la frontière.

En raison de la pénurie de controverses, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, se retrouve à répondre à des questions vraiment ridicules la plupart des jours et a fait preuve à plusieurs reprises de son aptitude à les démanteler et à les rejeter. Aujourd’hui, on lui a demandé «quel message» était envoyé si Biden passait Pâques avec les membres de sa famille – qui ont tous été vaccinés – tout en demandant aux Américains de «ne pas se rassembler avant le 4 juillet». Le journaliste a demandé à Psaki de «clarifier» à quel point les réunions de famille peuvent être importantes.

La question était aussi de mauvaise foi qu’ils viennent. Passer Pâques avec votre famille vaccinée n’est pas la même chose que d’organiser une grande fête avec vos amis et votre famille élargie. Biden n’a jamais dit que les gens devraient éviter un contact complet avec leurs familles. Comme d’habitude, Psaki n’a pas manqué une étape pour répondre.

« Eh bien, je n’ai pas un nombre précis de membres de la famille, mais je peux vous assurer que le président s’efforce d’être un modèle dans tous les aspects de la façon dont il vit dans cette période difficile que nous traversons tous », a déclaré Psaki. «Il a manifestement une femme avec laquelle il est marié depuis un certain temps et un couple de petits-enfants qu’il voit quand il va au Delaware. Mais c’est un groupe limité et certainement pas le grand clan irlandais Biden que beaucoup d’entre vous ont vu tout au long de son mandat dans la fonction publique.

Biden a choisi de très bons membres du personnel, mais Psaki est un cran au-dessus. Elle est parfaite pour ce travail et continuera sûrement à détourner ce genre de questions inutiles afin que le président puisse continuer à se concentrer sur l’accomplissement du travail du peuple américain. Quel changement de rythme bienvenu depuis les années Trump.

Journaliste: Quel message envoie-t-il si Biden demande aux Américains de ne pas se réunir avant le 4 juillet mais qu’il passe Pâques avec sa famille? Psaki: Il a évidemment une femme avec laquelle il est marié depuis un certain temps et quelques petits-enfants qu’il voit quand il se rend au Delaware pic.twitter.com/2egz4TvI1S – Aaron Rupar (@atrupar) 2 avril 2021

