Psaki Swats s’envole frénétiquement de sa tête, dit “Au moins ce n’est pas une cigale” ⋆ .

in

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait atterrir une mouche sur la tête lors d’une conférence de presse aujourd’hui, s’ajoutant à la liste des politiciens américains et des responsables gouvernementaux qui ont eu des interactions similaires avec les insectes dans le passé.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche aujourd’hui, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été informée par un journaliste qu’une mouche reposait sur sa tête. En entendant la nouvelle, Psaki a frénétiquement écrasé l’insecte et a dit “au moins ce n’est pas une cigale”.

MAINTENANT – Reporter : « Je pense qu’il y a une mouche sur ta tête. » pic.twitter.com/XT0v1w0AGZ – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 21 juin 2021

Après que Psaki ait discuté de la hausse des taux d’inflation et des vaccins, un journaliste observateur a déclaré au secrétaire de presse “Je pense qu’il y a une mouche sur la tête ..”

Psaki se déplace immédiatement pour enlever la braguette de ses cheveux. « Oh merci », a-t-elle dit. « Au moins, ce n’est pas une cigale.

De nombreux Américains se souviendront d’un cas similaire lors du débat vice-présidentiel de 2020, au cours duquel une mouche a atterri sur la tête de l’ancien vice-président en disgrâce Mike Pence, qui, selon les experts, a commis une série de violations constitutionnelles dans les mois qui ont suivi les élections de novembre.

Est-ce mal que nous rions encore de la mouche sur la tête de Mike Pence lors du débat sur le vice-président ? pic.twitter.com/dsxxNJuZCi – Le recomptage (@therecount) 11 octobre 2020

Pence a récemment été chahuté avec des chants de «TRAÎTRE!» tout en s’exprimant lors du sommet de la coalition Foi et liberté, comme l’a rapporté National File.

Lors d’un débat présidentiel en 2016 contre l’ancien président Donald Trump, les Américains ont été stupéfaits de voir une mouche atterrir sur une Hillary Clinton sans phase qui, contrairement à Psaki, n’a fait aucun effort pour éviter l’insecte alors qu’il se posait à plusieurs reprises sur ses vêtements et son visage.

La mouche Hillary. Pas aussi amusant que l’oiseau Bernie. pic.twitter.com/u8mg6fJB4n – sam (@_summerfreeze) 10 octobre 2016

Pour une raison quelconque, les mouches semblent être attirées par les politiciens américains et les responsables gouvernementaux en direct. Les téléspectateurs ont regardé avec horreur le sénateur Ted Cruz en manger un à la télévision en direct aux côtés de Sean Hannity, comme on le voit dans un ancien clip qui a refait surface sur Twitter avec le hashtag #ToadCruz.

Ted Cruz a LITTÉRALEMENT mangé une mouche à la télévision en direct parce que Ted Cruz est #ToadCruz (BTW c’est 100% réel et c’est de Fox News hier soir – vous pouvez voir la mouche ramper dans la bouche de Cruz) pic.twitter.com/BXoVDBPq77 – (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) 27 mai 2021

Le phénomène remonte plus loin à l’époque de l’ancien président Barack Obama, qui a attrapé une mouche au milieu d’une interview, attirant étrangement les éloges de ses partisans.

Un rappel que même sous le président Obama, une mouche était traitée plus efficacement que Trump/Pence. #VPDebate pic.twitter.com/PvWQ49qvYM – Ernest Owens (@MrErnestOwens) 8 octobre 2020

Les mouches sont connues pour se nourrir de cellules mortes et de chair en décomposition. De plus, les historiens ont souligné que « dans la peste biblique d’Égypte, les mouches représentent la mort et la décomposition. Le nom du dieu philistin Belzébuth (souvent assimilé à Satan) signifie Seigneur des mouches. Dans la mythologie grecque, Zeus envoya une mouche mordre Pégase, le cheval ailé, provoquant la chute de son cavalier Bellérophon alors qu’il tentait de se rendre au mont Olympe, la demeure des dieux.