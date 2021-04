PSFE Stock est un jeu plus sûr sur le boom du jeu en ligne

Paysafe (NYSE:PSFE) est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) nouvellement fusionnée. Jusqu’à récemment, la société était négociée sous le nom de Foley Trasimene Acquisition sous le symbole boursier BFT. Cependant, le 30 mars, la SPAC a achevé avec succès sa fusion et est désormais action Paysafe et PSFE.

De plus, bien que Paysafe ne soit en aucun cas le SPAC le plus en vogue de l’année, il est en fait l’un des plus grands. L’accord valait 9 milliards de dollars à son prix pro forma, faisant de la société un acteur clé dans les paiements en ligne et l’espace du portefeuille électronique dès le premier jour.

Mais la taille n’est pas non plus la seule chose que Paysafe a à offrir. C’est une entreprise qui est déjà rentable, qui a déjà des soutiens crédibles et qui a déjà des perspectives convaincantes pour l’avenir. Ainsi, pour les investisseurs souhaitant être exposés aux jeux et aux paiements en ligne, le PSFE doit figurer sur votre liste de surveillance. Voici pourquoi.

Stock PSFE: bien meilleur que le SPAC moyen

Le boom de la SPAC a amené une tonne d’entreprises sur le marché au cours de l’année écoulée. Certains d’entre eux sont de bonnes entreprises. Beaucoup, cependant, ne le sont pas. Dans une telle précipitation, beaucoup de produits médiocres arrivent sur le marché. Cela a été de toute évidence vrai dans l’espace des véhicules électriques (EV), mais cela est également vrai ailleurs. Dans les jeux, par exemple, il y a maintenant un tas d’entreprises avec des CV minces qui émettent des actions.

Paysafe, en revanche, est une entreprise crédible avec de nombreuses réalisations. Ce n’est pas une nouvelle start-up. En fait, il réussit depuis si longtemps que le titan du private equity Pierre noire (NYSE:BX) a acheté Paysafe pour environ 4 milliards de dollars en 2017. Blackstone n’est pas en reste; ils savaient que c’était une entreprise solide avec de bonnes perspectives et de réels flux de trésorerie.

Cependant, comme le private equity aime le faire, Blackstone cherchait à retirer quelques jetons de la table. Entrez Bill Foley, une légende dans le domaine de l’immobilier. Foley construit Fidelity National Financial (NYSE:FNF) en l’un des plus grands assureurs de titres résidentiels du pays. Depuis lors, il est passé à de nombreuses autres opérations de fusion et d’acquisition, y compris la création de sociétés de données axées sur l’immobilier comme Chevalier noir (NYSE:BKI) et Services d’information nationaux Fidelity (NYSE:FIS).

En bref, Bill Foley est un négociateur accompli et très prospère. Et maintenant, avec son acquisition SPAC Foley Trasimene, il a lancé Paysafe sur le marché. Bien que des investisseurs crédibles n’assurent pas nécessairement un succès à long terme, le fait que Foley et Blackstone aient soutenu Paysafe montre clairement que ce nom est une force avec laquelle il faut compter. Cela seul est de bon augure pour le stock PSFE.

Déjà une grande entreprise prospère

L’autre chose qui distingue le stock PSFE est qu’il représente une entreprise déjà prospère. De nombreux SPAC dans l’espace de jeu sont essentiellement de nouvelles entreprises. Alors que les paris sportifs en ligne commencent à peine à exister en tant que marché légal, la plupart des entreprises n’ont pas encore de revenus substantiels.

Paysafe, cependant, est énorme. L’entreprise estime qu’elle traitera juste au nord de 100 milliards de dollars de transactions en 2021. Avec une commission moyenne de 1,5% sur les transactions, cela représenterait 1,5 milliard de dollars ou plus en revenus 2021. La société dégage une marge brute gigantesque de 63% et devrait ainsi générer près d’un milliard de dollars de marge brute par an sur ces transactions.

Paysafe gagne ces chiffres car il a plusieurs façons d’interagir avec les consommateurs. En fait, il a trois principales sources de revenus.

D’une part, il possède le deuxième plus grand portefeuille en ligne au monde. Des sites tels que Draftkings (NASDAQ:DKNG) utilisent Paysafe pour gérer les transferts d’argent et la garde. De plus, Paysafe est un commerçant acquéreur pour des endroits tels que Draftkings, ce qui signifie qu’il apporte de l’argent dans leurs écosystèmes en premier lieu.

Enfin, cependant, l’entreprise est grande dans les solutions de trésorerie numérique. Des exemples de cela incluent le paiement pour des services en ligne tels que Fortnite, qui appartient à Jeux épiques, ou Twitch, qui appartient à Amazon (NASDAQ:AMZN). C’est particulièrement le cas pour les jeunes consommateurs qui n’ont pas de carte de crédit.

L’entreprise elle-même estime que la croissance sera d’environ 11% par an au cours des quatre prochaines années (page 9). Et cela peut même être conservateur. Après tout, considérez à quelle vitesse des noms comme Draftkings se développent. Au fur et à mesure que ces marchés décollent, Paysafe gagnera de plus en plus de revenus en traitant toutes ces transactions en espèces. Vous pouvez bien sûr ergoter sur la valorisation de Paysafe, mais il y a certainement un excellent cœur de métier ici.

Le verdict

Ne vous méprenez pas – Paysafe n’est pas sans risque. Les SPAC en général ont leurs inconvénients. De plus, l’espace de jeu en ligne évolue rapidement. L’évolution des préférences des consommateurs ou de la réglementation gouvernementale pourrait rapidement transformer le marché. Plus précisément, à mesure que le jeu est légalisé sur davantage de marchés, il attirera probablement une concurrence accrue de la part des banques et des réseaux de paiement traditionnels.

Cela dit, cependant, en ce qui concerne les SPAC les plus intéressants de 2021, Paysafe est en haut de la liste. C’est une grande entreprise qui s’est déjà avérée être un succès spectaculaire. Et avec ses différents métiers, Paysafe est également assez diversifié. Alors que plus de concurrence viendra sûrement, il a un avantage de premier arrivé avec un portefeuille largement utilisé. Cela devrait garantir que les actions Paysafe et PSFE ont un avenir solide.

