PSG, Bayern et le rejet de la Superliga

19/04/2021

L’annonce est finalement arrivée que, comme prévu, il a révolutionné le monde du football et qu’il pourrait changer les compétitions telles que nous les connaissons actuellement. L’intention de créer la Super League européenne a été officialisée, juste et stratégiquement quelques heures avant la Ligue des champions confirme ce lundi le nouveau format du triennat de 2024 à 2027. Eh bien, parmi les 12 clubs fondateurs, l’absence d’autres comme le PSG et le Bayern, finalistes de la dernière édition du top européen compétition.

Comme indiqué dans le communiqué, tout comme le Barça l’a également indiqué dans son officialisation en tant que membre fondateur, il reste encore trois places pour terminer les 15 qui mèneront la ligue. Maintenant, une fois confirmée, une longue période s’ouvre et aucune négociation facile n’est prévue où, d’une part, la Super League se battra et d’autre part, la FIFA, l’UEFA et les compétitions nationales, qui ont une fois fait connaître leur fera tout son possible pour essayer d’arrêter ce projet.

L’UEFA s’est déjà rapidement souvenue et a menacé les fondateurs de: “Ils ne pourront pas jouer dans toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et vos joueurs pourraient être privés de la possibilité de représenter leurs équipes nationales«Pour le moment, ce ne sont que des spéculations, mais elles confirment la position ferme de cette institution.

Nombreux sont les clubs qui pour le moment, ils vont sûrement rejoindre la cause, ont exprimé leur rejet de la Super League. Non seulement les plus grands comme les deux mentionnés, mais la Bundesliga, la Liga et à leur époque, ainsi que l’Ajax, qui est un autre des grands oubliés, ils veulent faire comprendre qu’ils ne sont pas satisfaits. Christian Seifert, PDG de la Bundesliga, avait ceci à dire: “Le LDF rejette tout concept de Super League européenne. Les intérêts économiques de quelques grands clubs d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne ne doivent pas conduire à la suppression des structures établies dans tout le football européen …“

Les raisons du PSG

Les Parisiens, bien qu’incontestablement l’un des clubs les plus forts du continent, ont montré leur rejet de la création de la Super League. Comme le rapporte «.», ils ne sont pas satisfaits de la limitation de la compétition aux clubs avec le plus gros budget, laissant ainsi de côté d’autres qui ont aussi beaucoup à dire. D’ailleurs, selon le même média, la position du PSG est: “Rester fidèle à la tradition de l’UEFA“.

Pourtant, après le refus de l’équipe parisienne, nombreux sont ceux qui ne le comprennent qu’à cause du poste qu’occupe son président. Nasser Al-Khelaïfi, fait partie du comité d’organisation du PSG et occupe également un poste au Comité exécutif de l’UEFA qui, comme nous l’avons déjà commenté, s’oppose totalement à cette concurrence.

C’est clair, Comment va-t-il participer à une compétition qui peut sortir les meilleures stars du football de la Coupe du monde, qu’il organise lui-même? Vote compliqué qui est en avance.

Bayern

La Bundesliga s’est déjà positionnée fermement, mais maintenant, il va falloir entendre les versions du Bayern et du Borussia Dortmund, autre candidat possible pour faire partie du projet. Le président du conseil d’administration du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, avait déjà déclaré en janvier de cette année que: “Si je devais me décider aujourd’hui pour le Bayern, je me prononcerais contre“Il semble que leur opinion n’ait pas beaucoup changé, car pour le moment, ce n’est pas le cas, mais la confirmation officielle précipite les choses et s’ils veulent participer, ils devront bientôt participer.

Ajax, le grand oublié

L’Ajax Amsterdam est une histoire du football européen qui participe toujours à ces compétitions, après avoir remporté la Ligue des champions à quatre reprises. ETil a mis ‘ajaxied’, est un club engagé dans sa compétition nationale. De plus, du profit qu’il obtient en jouant en Europe, il distribue une partie à d’autres équipes en Hollande, essayant ainsi de maintenir le niveau de l’Eredivisie.

Voyant ce qui s’en venait, en 2019, il était déjà noté qu’il travaillait avec des fédérations de pays moins puissants au niveau européen pour se battre pour ces clubs. À présent, quand sûrement ces équipes seront plus oubliées que jamaisNous verrons quelle est la position de l’Ajax.

Les premiers fruits poussent-ils?

Si une chose est évidente, c’est que la création de cette Super League augmentera les inégalités économiques entre les clubs qui y participent et ceux qui n’y participent pas. Un indicateur de la première journée pourrait être la hausse des actions de la Juventus, qui étaient en baisse depuis leur élimination de l’édition actuelle de la Ligue des champions. Les médias se concentrent sur les clubs fondateurs, qui pourraient désormais commencer à faire des bénéfices.