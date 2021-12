PSG-Bruges : pour clore une phase de poules grise

Compte tenu des circonstances de la « Dream Team » qui composait le Paris Saint-Germain, se qualifier pour le tour en tant que deuxième ne semble pas être l’attente qu’ils avaient en début de saison. Ils affronteront Bruges avec la passe déjà en poche contre une équipe belge qui cherche à se faufiler dans la Ligue Europa au-dessus de Leipzig.

Mauricio Pochettino est conscient de l’irrégularité qu’ils ont. Même s’il ne le voit pas si grave. « Nous sommes dans le bon sens« , a déclaré l’Argentin, qui confirme que son équipe continue » sans le volume de jeu, la compréhension, la souplesse » dont ils ont besoin pour briller. « Doit-on mieux jouer ? Oui, il y a deux processus, un dans le jeu et un dans les vestiaires. Les deux ont besoin de temps pour grandir en parallèle », a révélé le sélectionneur qui estime que tout va dans le bon sens.

Pour ce faire, vous devrez montrer un bon visage et vous devrez commencer aujourd’hui. Bien qu’avec quelques rotations attendues, comme celle de Lionel Messi. L’Argentin a connu quelques ennuis tout au long de la saison et, dans un match où les Parisiens ne joueront rien, sa présence semble exclue.

Déjà le week-end Pochettino a « tourné » Mbappé, le laissant sur le banc par décision technique. Même si cela ne s’est pas très bien passé avec le nul stérile contre Lens. Kylian serait le titulaire pour accompagner Mauro Icardi et Di María, le trident choisi pour ssoulève Leo et le blessé Neymar. Derrière, d’autres « remplaçants » apparaîtront : Rafinha, Gueye et Wijnaldum, le dernier héros à sauver un point du match du week-end avec sa tête.

Un autre qui ne le sera pas est Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a été exclu de la liste des convoqués pour le match alors qu’il « poursuit son travail de retour » dans l’équipe, selon le rapport médical du club.

Après avoir débuté sous le maillot de son nouveau club le 28 novembre face à Saint-Etienne, L’ancien joueur du Real Madrid a raté les deux prochains matches de l’équipe de France, contre Nice et Lens, officiellement en raison d’une fatigue musculaire.

Pourtant, son retour semble proche. L’équipe médicale du PSG a indiqué que Ramos avait besoin de trois jours supplémentaires pour terminer complètement son rétablissement, donc Il pourra rejouer dimanche prochain contre Monaco.

Depuis sa signature l’été dernier au PSG, le caméraman central a causé plusieurs blessures qui ont retardé ses débuts. Désormais, l’objectif est de le récupérer en tant que cash régulier de cette campagne.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

PSG : Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendès ; Rafinha, Gueye, Wijnaldum ; Di Maria, Icardi, Mbappé.

Sorcières : Mignolet ; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol ; Rits, Balanta, Vanaken ; De Ketelaere, Dost, Lang.

Heure: 18h45.

Arbitre: Gil Manzano (Espagne).

Stade: Parc des Princes.