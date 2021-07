PSG, le nouveau galactique

L’effectif du PSG pour cette nouvelle saison 2021-22 fait peur. Leonardo évolue fortement sur le marché et, avec ingéniosité et un chéquier, a réussi à conclure des incorporations pour faire un onze de rêve pour Nasser Al-Khelïfi, dans le grand objectif du président qatari et du club d’atteindre enfin la Ligue des champions.

Le premier grand mouvement a été de clôturer la rénovation de Neymar Jr., et ainsi déraciner toutes les rumeurs de son éventuel retour au FC Barcelone.

Dans la prochaine grande opération, le Barça était également un protagoniste indirect. Le PSG a arraché le club du Barça et surtout Ronald Koeman, à Gigi Wijnaldum, un milieu de terrain de confinement qui formera le pivot au centre du terrain avec Marco Verratti, un autre des joueurs éblouissants de ce Championnat d’Europe.

Avec eux, Léandro Paredes Il peut fournir du muscle dans la zone médiane si Pochettino décide de sortir avec deux extrémités, comme un ajustement parfait entre les lignes les plus en arrière et en avant.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Les nouvelles opérations, très avancées mais pas encore clôturées, sont celles de Achraf hakimi, Sergio Ramos Oui Gianluigi Donnarumma. Avec eux, le PSG renforce surtout la ligne défensive avec un ailier qui vient du champion de l’Inter du Scudetto, et avec un défenseur central qui arrive avec son bilan complet, avec l’expérience de soulever la Ligue des champions et avec le poids sur les épaules d’être une légende du Real Madrid.

Le onze de rêve du PSG pour la saison 2021/22

| SPORT

Dans le but, l’Italien Donnarumma quitte l’équipe de sa vie, l’AC Milan, et sera en compétition avec Keylor Navas par propriété, même s’il semble que l’étiquette du gardien de but de la partie « Azurri » comme clair pour être choisi par Pochettino dans le onze.

Kimpembé Oui Marquinhos pourrait occuper les positions restantes dans la ligne des trois centraux tout en Juan Bernat il occuperait la voie de gauche.

Au-dessus, le trident doré, avec un autre banc doré. Neymar, Kylian Mbappé et Di Maria effrayer toute défense, et d’autres comme Icardi ou alors Sarabie ce sont des boosters luxueux ils sont un as dans la manche d’injection de calme pour les techniciens. A priori, dans une formation plus défensive, Pochettinoa miserait sur Paredes au centre du terrain et celui sacrifié serait l’Argentin dans un 3-5-2. Malgré cela, le pari totalement offensif d’un 3-4-3 avec Dis Maria dans un groupe et Neymar dans l’autre, il serait assis Des murs pour contenir les rivaux avec deux profils entrelacés au centre du terrain. Wijnaldum, plus destructeur et défensif, et Verratti, plus créatif.

Justement, le nom d’une de ses plus grandes stars, Kylian Mbappé, est celui qui est le plus sur la corde raide. Le Français n’a pas encore renouvelé et a exprimé son désir d’aller au Real Madrid. Dans un an, votre contrat se termine et Léonard il doit réussir à essayer de le retenir pour boucler son line-up de rêve. Avec lui, le PSG a un onze à se battre pour tout. Ce sont déjà les nouveaux « galactiques ».