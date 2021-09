PSG-Lyon : avec Messi, Neymar… et Mbappé ?

in

La “Dream Team” du football européen revient sur scène aujourd’hui. Le Paris Saint-Germain clôturera le match de championnat dimanche avec son match au Parc des Princes contre Lyon, un véritable « classique » du football français contemporain.

Même si l’attaquant vedette de Mauricio Pochettino a un petit grain de beauté : les ennuis de Kylian Mbappé. Le Français s’est retiré du terrain lors du match nul contre Bruges et souffre d’une légère blessure au pied gauche.

L’entraîneur argentin pense toutefois positivement : « Il s’est entraîné ce matin avec le groupe en prenant quelques précautions. Nous sommes satisfaits de l’évolution. Bien progresser. On décidera demain s’il sera ou non dans le groupe pour affronter Lyon», a-t-il souligné hier lors d’une conférence de presse.

Ceux qui sont confirmés dans les onze sont les deux autres « caciques » de l’offensive : Lionel Messi et Neymar. La star argentine a été l’une des plus en vue du duel de Ligue des champions, touchant son premier buteur avec un ballon sur la barre transversale et un autre que Mignolet a sauvé.

Pour le Brésilien, de son côté, il met un peu plus de temps à rattraper son retard, donc une victoire aujourd’hui semble indispensable pour apporter sa qualité. Avec eux, le doute soulevé avec Mbappé ouvre une autre inconnue : son nouveau compagnon. Ange Di Maria gagner des entiers pour utiliser Messi comme un “faux 9”, mais Mauro Icardi Il a très bien commencé la saison et pourrait être en avance sur son compatriote dans la lutte pour entrer dans le onze de départ, agissant comme l’attaquant de référence.

Lyon vient d’affronter un rival au score parfait en Ligue 1. Ils veulent “abîmer” le chemin des Parisiens, enhardi après avoir enchaîné deux victoires de suite et corrigé ainsi un départ hésitant.

D’un autre côté, Monaco visite Nice avec l’urgence d’en rajouter. Sa 16e position compromise correspond à un début de championnat faible, contrairement à son rival qui est 5e.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo ; Herrera, Pereira, Gueye ; Dites Maria, Messi, Neymar.

Lyonnais : Lopes; Gusto, Denayer, Da Silva, Emerson ; Caqueret, Guimarães ; Shaqiri, Paqueta, Aouar ; Toko Ekambi.

Arbitre: Clément Turpin.

Heure: 20h45.

Stade: Parc des Princes.