PSG, rival du Barça en demi-finale de Ligue des champions

18/04/2021

Allumé à 16 h 54 CEST

le Paris Saint Germain éliminé le Olympique de Lyon lors du dernier passage en quart de finale de la Ligue des champions féminine 2020-2021 et sera la rivale de FC Barcelona en demi-finale. Les Français sont revenus contre les éternelles reines d’Europe de 0-1 au match aller, approuvant un 1-2 à Lyon qui leur donne le billet pour le tour suivant.

Le match aller des demi-finales contre les élèves de Lluís Cortés se jouera les 24 ou 25 avril, tandis que le match retour se jouera les 1er et 2 mai. Ainsi, contre toute attente, le PSG est planté en «demi-finale» après avoir renversé les vainqueurs des cinq dernières éditions de la Ligue des champions. Le monopole de l’Olympique de Lyon est terminé et cette année, il y aura de nouvelles reines en Europe.

Deux précédents

Ce sera la troisième fois que les chemins du Barça et du PSG se croisent. Les deux duels précédents, oui, ils ont opté pour le côté français. Le premier était en quart de finale de la saison 2015/16, lorsque les Catalans ont fini par succomber par le minimum, avec un but au match retour à Paris. L’année suivante, Barcelone a rencontré les Parisiens lors des premières demi-finales de leur histoire. À cette occasion, un agrégat de 1-4 en faveur du PSG il est descendu aux Catalans de la Ligue des champions. Ces précédents n’auront que peu ou rien à voir avec le duel des demi-finales qui nous attend cette année, car le Barça est une équipe totalement différente et capable de tenir tête à n’importe qui.

L’autre demi-finale affrontera Bayern allemand et Chelsea Anglais. Les horaires de cette avant-dernière manche seront connus le lundi 19 avril.

Les vainqueurs des deux “ demi-finales ” se retrouveront à la Gamla Ullevi à Göteborg pour se battre pour être les champions de la compétition continentale maximale