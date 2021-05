PSG, une décennie du rêve inachevé du Qatar

05/05/2021 à 20:12 CEST

L’arrivée du Qatar à Paris Il a maintenant 10 ans, le temps qui s’est écoulé depuis qu’un fonds d’investissement de ce pays s’est engagé dans la Paris Saint Germain avec l’ambition de vous emmener au sommet de l’Europe. Quelque chose qui, un an de plus, a été tronqué.

En investissant beaucoup d’argent, il a construit une équipe puissante, dans laquelle ils se démarquent Neymar, pour lequel ils ont payé à Barcelone 222 millions d’euros, et Kylian Mbappé, qui a coûté 180 millions pour l’arracher à Monaco. Ce sont deux des signatures les plus chères de l’histoire du football, et ce sont les fleurons de l’équipe parisienne.

À côté d’eux, des chiffres comme Angel di Maria, Marquinhos, Marco Verratti ou alors Keylor Navas, dans une obsession de miser sur la qualité et l’expérience européenne, ils ont toujours clairement indiqué que leur désir et leur objectif est de conquérir le Ligue des champions. Mais le trébuchement en demi-finale contre lui Manchester City, un an après avoir atteint la finale, a montré que le projet des cheikhs n’est pas aussi facile qu’ils l’avaient initialement prévu.

Peu de temps après son débarquement à Paris, l’homme désigné par l’émir du Qatar pour diriger le PSG, Nasser Al Khelaifi, a révélé que son projet était de dominer l’Europe dans «cinq ans». Après avoir échoué pour une raison ou une autre, le club en est venu à comprendre que la Ligue des champions n’est pas domestiquée avec des millions et qu’une compétition aussi capricieuse menace d’engloutir toute l’ambition d’un club.

Pour le PSG, il a fallu du temps pour ouvrir les portes de l’élite. Ses premières années ont été marquées par deux noms: Zlatan Ibrahimovic Oui Carlo Ancelotti. Le premier a été impliqué dans le projet et l’a incarné pendant des années, mais ce n’était pas suffisant. Le second est allé à Real Madrid au premier changement, signe que le PSG n’était pas encore dans l’aristocratie européenne.

Son remplaçant était Laurent blanc, qui n’a pas non plus réussi à élever le niveau européen et a été renvoyé après trois saisons sur le banc. Le pari pour Unai émeri avait un signe continental clair, puisque les Espagnols sont arrivés avec la vitole d’avoir remporté trois fois le Ligue Europa avec lui Séville. Après avoir chuté la première année en huitièmes de finale contre lui Barcelone après le mythique Le retour du Camp Nou, le club a mis à son service les deux joueurs les plus chers du monde, mais sa carrière européenne ne s’est pas améliorée non plus et il a été remplacé.

Avec Thomas Tuchel, entraîneur sans palmarès mais réputé pour son sens de l’ordre, a choisi une nouvelle voie, ce qui a conduit lors de sa deuxième année à la qualification historique du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Le cap franchi n’a pas renforcé l’entraîneur, qui après des désaccords avec la direction sportive a cessé en décembre dernier d’ouvrir la scène argentine. Mauricio Pochettino.

Ce nouveau coup dur intervient dans une année vitale pour le club, qui voit ses deux principales stars sur le point de terminer leur engagement de cinq ans. Une menace de les perdre sans recevoir une partie de l’argent qui y est investi.

Depuis longtemps, le renouvellement de Neymar il semblait sur la bonne voie. Le joueur a été très impliqué dans la tentative de surmonter le match nul contre City, mais l’échec peut changer ses plans et aussi influencer ceux de Mbappe.

L’ailier français a été plus froid dans les négociations pour prolonger son engagement, et sait que son prochain contrat est clé dans sa carrière pour son ambition de finir un jour dans l’un des grands du continent. Au milieu des rumeurs qui le placent hors du PSG Cette saison, le joueur a toujours réagi de manière évasive sur son avenir, tandis que ses représentants ont retardé la précipitation du club.

Les prochains jours semblent clés sur ce front, puisque maintenant l’équipe doit concentrer ses efforts sur la victoire du championnat national, où elle est deuxième à un point derrière. Lille. Sinon, ils signeraient l’une de leurs pires campagnes et pourraient ébranler tout le rêve qatari, qui a commencé il y a 10 ans.