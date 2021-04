PSG vs Bayern Munich: alignements, nouvelles de l’équipe, blessures, retour improbable, et plus encore!

Après avoir finalement mis la main sur le trophée l’année dernière, le Bayern Munich fait face à une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions. Ironiquement, c’est le Paris Saint-Germain – l’équipe qu’ils ont battue lors de la finale de l’année dernière – qui menace les Bavarois d’une sortie hâtive humiliante.

Mauricio Pochettino se sentira plutôt bien quant à ses chances dans le match nul, étant donné que le Bayern a gracieusement offert à son équipe une victoire 3-2 à l’extérieur. Avec Marco Verratti, Leandro Paredes et Alessandro Florenzi tous prêts à revenir dans l’alignement, les Parisiens aligneront un XI beaucoup plus fort que celui qui leur a valu la victoire à Munich.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du Bayern.

Actualités de l’équipe

Avec autant de joueurs manquants, Hansi Flick est très limité parmi les joueurs qu’il peut choisir de commencer. Lors de sa conférence de presse, l’entraîneur l’a comparé à la résolution d’un puzzle. Les premières pièces sont faciles à deviner – Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Muller partiront en tête.

Le duo a marqué au match aller, mais le manque de Robert Lewandowski était évident dans le jeu du Bayern. Les deux devront être plus cliniques si les Bavarois veulent passer. Cependant, ce n’est qu’une partie de l’équation – un manque de contributions offensives des ailes a joué un rôle clé dans la défaite lors du match aller.

Alors que la plupart des fans réclament de voir Jamal Musiala commencer, Flick ira probablement avec Leroy Sane et Kingsley Coman sur les ailes une fois de plus. La paire devra améliorer massivement sa forme actuelle si elle veut faire une brèche dans la ligne de fond du PSG.

Au milieu de terrain, avec Leon Goretzka presque certainement absent, David Alaba sera probablement déplacé de la défense centrale pour s’associer à Joshua Kimmich. Pochettino verra probablement cela comme une faiblesse massive du Bayern XI, et avec le retour de Verratti dans l’alignement, pourrait choisir d’aligner un XI plus agressif pour renforcer son avantage. Paris n’a rien à perdre d’un peu d’expérimentation, puisqu’il a la tête dans ce match nul – le Bayern a besoin de deux buts sans réponse pour passer.

Et la raison pour laquelle il est si difficile d’obtenir deux buts sans réponse est à cause de la défense du Bayern. Lucas Hernandez a douté toute la semaine, mais il pourra apparemment commencer demain. Pendant ce temps, Alphonso Davies, qui aurait vraiment dû partir au match aller, prendra sa position habituelle à l’arrière gauche. Jerome Boateng et Benjamin Pavard complètent le XI, qui devra affronter Neymar et Mbappe sur leur propre terrain.

Alors, à quoi ressemblera la formation du Bayern demain? Voici notre meilleure estimation: