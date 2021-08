PSTH Stock lutte contre une marée de nouvelles négatives

Si l’histoire de la finance et de la bourse se répète, alors mon dernier article sur Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH) en mars mérite le mérite d’avoir mentionné « Ceci est un SPAC qui représente l’inconnu. C’est excitant et préoccupant. Quelques mois plus tard, l’action PSTH fait les gros titres, mais malheureusement pas les bons.

Pershing Square Tontine Holdings est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), ou une société de « chèque en blanc ». Elle n’a pas d’opérations significatives car elle recherche une fusion ou une acquisition de capital liée à une entreprise privée. Dans cet article, je me suis concentré sur quelques points clés :

PSTH a une gestion solide Pershing Square Tontine a résisté à certains des facteurs communs à d’autres SAVS La société avait un plan d’affaires et des règles solides pour trouver sa cible d’acquisition

J’en ai conclu que « le stock PSTH semble aller dans cette direction. Mais tant qu’il est trop éloigné de son cours initial de 20 $ par action, il n’est toujours pas assez attrayant. … En tant que tel, je vous recommanderais d’envisager de l’acheter aussi près que possible de la barre des 20 $.

Lorsque j’ai écrit cet article sur l’action PSTH, son prix a clôturé à 28,40 $. Il a atteint un sommet sur 52 semaines en février à 34,10 $. Je pense que cette vente massive à partir de mars est pleinement justifiée.

Après tout, Pershing Square Tontine différait de la plupart des SAVS par un prix de 20 $ et non de 10 $. Sans revenus, tout prix supérieur à 20 $ suggérait un stock surévalué avec des risques élevés. Il est donc tout à fait logique maintenant que le prix actuel de l’action PSTH oscille autour de 20 $.

Mais il y a aussi d’autres raisons à la vente des actions PSTH. Entrons en eux.

PSTH Stock n’a que de mauvaises nouvelles en ce moment

Pendant un certain temps, Pershing Square était en pourparlers avec Vivendi (OTCMKTS :VIVHY), propriétaire d’Universal Music Group, pour acquérir une participation dans la société. Mais l’affaire est tombée à l’eau. La raison de cette tentative infructueuse a été expliquée dans une lettre aux actionnaires. Ce qui a arrêté cette fusion était la SEC.

Dans une lettre aux actionnaires, il a été déclaré : « Notre décision de rechercher un autre regroupement d’entreprises initial (« IBC ») a été motivée par des questions soulevées par la SEC avec plusieurs éléments de la transaction proposée – en particulier, si la structure de notre IBC s’est qualifié selon les règles du NYSE.

Maintenant j’avoue que c’est inquiétant car dans mon article de mars j’écrivais sur la gestion de l’entreprise comme un facteur positif. Mes préoccupations sont maintenant simples. Comment se fait-il qu’une équipe de direction expérimentée n’ait pas su ou prédit que la SEC aurait une objection et bloquerait cet accord avec Universal Music Group ?

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné exactement et pourquoi ? Car l’explication à la lettre est à la fois vague et insuffisante. C’est un gros point négatif pour Pershing Square Tontine.

Un gros procès crée des problèmes pour PSTH Stock

Il est difficile d’être à la direction d’une entreprise et de voir une fusion échouer. Mais lorsque vous faites également face à un procès, les choses empirent.

Un article sur CNBC mentionnait que “La SPAC de Bill Ackman a fait l’objet d’un procès qui alléguait que la société de chèques en blanc avait promis” une rémunération faramineuse “aux administrateurs”.

En outre, la poursuite alléguait également que «la société a accepté de racheter certains de ces bons de souscription à une évaluation qui impliquait que les bons de souscription valaient, au total, plus de 880 millions de dollars, soit treize fois ce que le commanditaire et les administrateurs défendeurs ont payé à l’origine pour eux. “

Et encore une fois, j’avais écrit en mars pour exprimer mon inquiétude au sujet de ces mandats. « Pourquoi la direction a-t-elle compliqué les choses en proposant également des « bons de souscription échangeables de tontine distribuable » ? Je n’en suis pas sûr, mais en général, compliquer les choses en matière d’investissement n’est pas toujours une bonne chose.

La société dit que la poursuite est sans fondement, mais le temps nous le dira.

Maintenant, les investisseurs devraient considérer maintenant que tant que l’action PSTH est proche de 20 $, il y a très peu de risque. Si l’entreprise ne réussit pas à temps une fusion inversée avec une entreprise privée, elle devrait restituer les 20 $ en capital à ses investisseurs.

Pourtant, je ne pense pas personnellement que ce soit une bonne stratégie d’investir dans une entreprise sans opérations en attente de quelque chose de grand. L’argent a un coût en temps qui lui est attaché.

Pourquoi je n’aime pas les SPAC

J’ai expliqué dans mes articles précédents pourquoi je n’aime pas les SPAC. Ce sont des paris risqués sur l’inconnu. Mais si je pouvais trouver une autre explication, cela ajouterait l’effet “auto-promotion”.

Selon ., “Un sponsor SPAC obtient la plus grosse part sous la forme d’une soi-disant promotion – actions gratuites ou presque gratuites, totalisant généralement 25% du nombre vendu dans l’offre publique initiale du véhicule – une fois la fusion obtenue. . Dans un peu moins de la moitié des accords conclus l’année dernière, selon une analyse d’avocats de Freshfields, les sponsors ont renoncé à une partie des actions qu’ils devaient recevoir, mais seulement à une partie. »

Ainsi, les rendements pour la gestion par rapport aux investisseurs sont asymétriques. La direction a tendance à gagner gros si une fusion doit devenir une réalité. Les investisseurs peuvent gagner, mais probablement pas à hauteur du bénéfice de gestion.

Où cela nous laisse-t-il pour le stock PSTH ? Avec une fusion ratée et un procès, il est conseillé d’éviter maintenant Pershing Square Tontine. La mauvaise nouvelle est dominante, pourquoi prendre le risque maintenant alors qu’il y a un avenir inconnu ? Les chances ne sont pas bonnes.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.