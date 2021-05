PSTH Stock ressent la pression, mais tenez le fort avec celui-ci

En ce qui concerne les actions PSTH, il y a une citation anonyme qui m’est venue à l’esprit. Cela va comme ceci: «Le timing est tout. Si cela doit arriver, cela arrivera. Au bon moment. Au bon endroit. Pour les bonnes raisons. Bien sûr, nous ne savons pas qui a dit ces mots, mais les investisseurs Pershing Square Tontine Holdings (NYSE:PSTH) stock espèrent contre tout espoir que le dicton sonne vrai.

Source: Dmitry Demidovich / ShutterStock.com

L’angoisse autour de PSTH n’a pas de sens, du moins pour moi. Pershing est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) – également connue sous le nom de «société de chèques en blanc» – qui est parrainée par le milliardaire de fonds spéculatifs Bill Ackman.

La dernière fois que j’ai couvert l’action PSTH, j’ai longuement parlé des références d’Ackman – à la fois en tant que sponsor SPAC et gourou de l’investissement. Pour cette pièce, cependant, je ne ressasserai pas le vieux sol. Au lieu de cela, je veux me concentrer sur un développement récent qui se produit avec PSTH: le cours de l’action.

Le prix oscille énormément ces derniers temps. Au moment d’écrire ces lignes, les actions ont baissé de 2% le mois dernier et de 20% au cours des trois derniers mois. Il est difficile de croire qu’à leur apogée, l’action a changé de mains pour plus de 34 $ pièce. Bienvenue dans le monde de l’investissement SPAC, je suppose.

Mais y a-t-il une torsion dans l’histoire? Étant donné qu’Ackman est à la barre, vous ne pouvez jamais le dire. Il y a eu des accidents très évités avec PSTH, comme avec Airbnb (NASDAQ:ABNB) par example. Cependant, il y a encore beaucoup de poissons dans la mer. Et avec les actions qui se négocient maintenant au-dessus de la valeur de rachat en espèces de 20 $, je pense que PSTH pourrait être sur le point de faire quelque chose de grand.

L’action PSTH explosera tôt ou tard

Contrairement à ce que beaucoup de gens vous diront, investir SPAC n’est pas si difficile. Tout d’abord, vous trouvez un véhicule d’investissement avec un sponsor solide et une équipe de gestion d’investissement efficace. Ensuite, après avoir investi dans ladite action, il y a une attente angoissante avant que l’objectif de fusion ne soit trouvé. Lorsque cela se produit, les cours des actions montent en flèche et les actionnaires de la SPAC deviennent des bénéficiaires nets.

À ce stade, les investisseurs particuliers enregistrent leurs bénéfices et passent à la transaction suivante. Cependant, si l’investissement est prometteur, vous pouvez continuer et conserver votre participation afin de la voir s’épanouir. Cela se produit généralement dans un an ou deux.

Cela dit, de nombreuses recherches sont actuellement dans les livres sur la façon dont les actions SPAC font après la fusion. Et pour être honnête avec vous, il ne reste plus beaucoup de gagnants une fois la poussière retombée.

Cependant, ce n’est pas un jeu à somme nulle. Pour chaque Nikola (NASDAQ:NKLA) – qui a lutté après la pandémie – il peut aussi y avoir Draftkings (NASDAQ:DKNG) qui fait très bien.

En ce qui concerne les actions PSTH, cependant, vous devriez y investir uniquement pour les bénéfices à court terme, à mon avis. Cela ne veut pas dire qu’Ackman trouvera un raté. Au contraire, je pense qu’il a le sens des affaires pour trouver une excellente licorne – «une start-up d’une valeur de plus d’un milliard de dollars».

Mais cela ne devrait pas être le principal facteur de motivation pour acheter ce stock. Au lieu de cela, vous devriez vous attendre à la pop inévitable que les actions recevront une fois qu’un objectif de fusion est annoncé. En fait, nous voyons déjà ce manifeste d’anticipation en ce moment, avec des actions sautant après qu’Ackman ait donné une mise à jour cryptique sur le SPAC.

Quelles sont certaines des options disponibles?

En ce qui concerne les objectifs, Pershing Square Tontine considère les entreprises détenues par les employés et contrôlées par la famille comme des cibles potentielles. Il a jusqu’au 21 juillet 2022 pour trouver une entreprise convenable. Comme je l’ai déjà dit, je pense que c’est largement le temps pour l’exécutif de l’as pour choisir un gagnant.

Cependant, certains investisseurs ont eu froid aux yeux en raison du retard. C’est compréhensible, compte tenu de la pléthore d’options rapides disponibles. Mais Ackman est conscient de l’anxiété des investisseurs. Selon ., il a déclaré ce qui suit en mars:

«Huit mois après le lancement de PSTH, nous restons convaincus qu’un investissement dans PSTH générera des rendements à long terme très attractifs, même à partir du cours actuel de l’action PSTH. […] Alors que nous pensions auparavant que nous serions en mesure d’annoncer une transaction potentielle d’ici la fin de ce trimestre, nous ne serons pas en mesure de le faire. »

À ce stade, le plus gros accord potentiel pour l’action PSTH consisterait à prendre une part du Bloomberg empire public. Cela dit, ce n’est pas la seule option.

Récemment, Tom Taulli d’InvestorPlace a écrit un article exceptionnel détaillant certains des grands noms disponibles et à la recherche d’un partenaire de danse. Ceux-ci comprenaient la chaîne de rénovation domiciliaire Ménards, les Wawa chaîne de stations-service et bien sûr la plateforme de médias sociaux extrêmement pertinente, Reddit.

Mon préféré dans la liste de Taulli, cependant, est Outsystems. Cette société a mis au point une plate-forme de code bas qui permet la création «d’applications d’entreprise sophistiquées sans avoir à comprendre les langages informatiques».

Tenez le fort avec PSTH Stock

Alors, quelle est la ligne de fond pour Pershing Square Tontine Holdings?

Si vous avez acheté des actions PSTH dans le cadre de son offre publique initiale (IPO), je vous suggère de la conserver un peu. Heck, même si vous avez vendu le stock et que vous cherchiez un meilleur point d’entrée, le moment est peut-être venu (même si vous devriez examiner attentivement la récente pop).

Même si ce nom n’a offert qu’une attente atroce jusqu’à présent, ce SPAC pourrait bientôt avoir tous ses canards d’affilée. Je pouvais le voir faire un été fantastique.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.