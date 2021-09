PSV – Real Sociedad | La première en Ligue Europa arrive

15/09/2021 à 21:05 CEST

.

La Société royale a un dur à cuire lors de sa visite au PSV à Eindhoven, un rival qui a remporté les quatre matchs qu’ils ont disputés dans leur championnat et contre lequel les Txuriurdin cherchent à transmettre les bons sentiments avec lesquels ils ont débuté en Liga.

Les donostiarras ont devant eux un groupe très difficile dans lequel, en raison du budget et de l’effectif, on peut déduire que le PSV, Leader invaincu de l’Eredivisie des Pays-Bas et Monaco démarre avec un avantage, bien que le bon jeu et la solvabilité défensive des Donostiarras invitent leurs fans à rêver.

La saison dernière, le Real a surmonté la phase de groupes pour tomber en huitièmes de finale contre le finaliste Manchester United et cette saison le groupe txuri urdin espère aller plus loin dans son aventure continentale.

L’équipe de Imanol Alguacil voyage avec de nombreuses blessures et un moral élevé après avoir enchaîné trois victoires consécutivesTous avec une feuille blanche, quelque chose qui n’était pas arrivé depuis 30 mois et qui est la base de tout succès.

Ander Barrenetxea, Nacho Monreal, Diego Rico, Carlos Fernández et Jon Guridi sont des victimes sûres, tandis qu’Asier Illarramendi pourrait commencer à rejoindre l’équipe après avoir surmonté sa dernière blessure, bien que ce match arrive trop tôt.

Peu de changements sont attendus dans le onze de départ en ce qui concerne l’équipe qui a gagné à Cadix, -peut-être sur le côté droit et le milieu de terrain central il peut y avoir des nouvelles-, puisqueLe score aux Pays-Bas semble déterminant pour le classement et le match contre Séville ce dimanche est à l’arrière-plan.

PSV Eindhoven arrive à la compétition européenne avec l’impulsion de compter par victoires les quatre matchs joués jusqu’à présent dans la ligue néerlandaise, qu’ils mènent

Les chiffres de l’équipe d’Eindhoven en ce début de saison sont admirables. Il a remporté la Supercoupe contre l’Ajax en août dernier (0-4), a marqué quatorze buts et Ils n’en ont concédé que trois en Eredivisie, et lors du dernier match, ils ont battu l’AZ Alkmaar (0-3) à domicile.

son le seul revers a été la défaite lors du dernier tour de qualification pour la Ligue des champions contre Benfica (Résultat général 1-2), ce qui l’a amené à jouer en Ligue Europa.

L’entraîneur Roger Schmidt subira face à la Real Sociedad la perte importante d’Ibrahim Sangaré, un milieu de terrain régulier dans son onze arrivé blessé de son engagement dans l’équipe de Côte d’Ivoire. Son remplaçant pourrait être le Français Olivier Boscagli, qui a joué un bon match contre l’AZ Alkmaar samedi dernier.

Il ne semble pas non plus probable que le milieu de terrain Davy Pröpper et l’attaquant argentin Maximiliano Romero puissent récupérer à temps, car tous deux souffrent encore de leurs blessures respectives.. Dans la section haute, le polyvalent Ryan Thomas pourrait réapparaître dans le onze de départ.

Reste à savoir ce qu’il advient de l’avant-centre Carlos Vinícius, de Benfica. Le Brésilien a débarqué à Eindhoven au dernier jour du marché des transferts Et il n’a pas encore été publié parce que l’Office néerlandais de l’immigration, jusqu’à la semaine dernière, traitait son permis de travail.

En revanche, une vieille connaissance du club basque évolue dans les rangs du PSV, Armindo Tué Na Bangna « Bruma & rdquor ;, qui a joué en prêt pour l’équipe de Saint-Sébastien lors de la saison 2015/16.

Après être passé par Galatasaray, Leipzig et Olympiakos, le footballeur bissau-guinéen a gagné la confiance de l’entraîneur Schmidt et a entamé deux des quatre derniers matches de championnat, au cours desquels il a marqué deux buts et donné une passe décisive.

Certains 23 500 spectateurs -deux tiers de la capacité- assisteront au Philips Stadion, le maximum autorisé par les autorités des Pays-Bas en raison des restrictions imposées par le covid-19.

Compositions probables :

PSV Eindhoven : Drommel ; Max, évêque, Ramalho, Mwene ; Boscagli, Van Ginkel ; Gakpo, Götze, Bruma ; Vinicius.

Société réelle: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz ; Zubimendi, Silva, Merino; Januzaj, Oyarzabal et Isak.

Arbitre: William Collum (écossais)

Stade: Stade Philips

Heure: 21h00.