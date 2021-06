PSY : 14 choses à savoir sur le premier ETF d’actions psychédéliques aux États-Unis

PSY (NYSEARCA :PSY) reçoit une attention particulière lundi alors que les investisseurs recherchent des investissements sur le marché médical psychédélique.

Voici tout ce que les investisseurs intéressés par le PSY doivent savoir à ce sujet.

PSY est le premier ETF d’actions psychédéliques. Bien que ce soit le premier, il n’existe pas depuis longtemps. L’ETF vient tout juste d’être créée fin mai. L’objectif de PSY est d’investir dans des actions psychédéliques qui peuvent être utilisées pour traiter les maladies mentales. Cela inclut la dépression, qui, selon elle, est un problème croissant. Cela vient des affirmations selon lesquelles jusqu’à 30% des patients souffrant de dépression ne répondent pas aux traitements actuels. Il indique également que les budgets de recherche pour la médecine psychiatrique ont diminué de 70 % dans les grandes entreprises. PSY pense que cela présente une opportunité pour de nouveaux traitements utilisant des traitements psychédéliques pour répondre à la demande croissante. Ces traitements pourraient potentiellement être utilisés pour les personnes souffrant « d’anxiété, de TSPT, de TOC, de troubles de l’alimentation, de dépression » et plus encore. L’ETF dit qu’il cherche à suivre l’indice BITA Medical Psychedelics, Cannabis, and Ketamine Index. Il mentionne que les sociétés de l’indice doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins 75 millions de dollars. Ils doivent également être liés d’une manière ou d’une autre aux industries des psychédéliques médicaux, du cannabis médical ou de la kétamine. Ses principaux avoirs comprennent Charlottes Web (OTCMKTS :CWBHF), Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB), Groupe Cronos (NASDAQ :CRON), Produits pharmaceutiques Corbus (NASDAQ :CRBP), et Cannabis suprême (OTCMKTS :SPRWF). Une liste complète des avoirs de PSY est disponible sur ce lien.

Le PSY était en hausse de 4% lundi après-midi.

Il y a eu beaucoup d’autres nouvelles aujourd’hui dont les investisseurs voudront être au courant.

Heureusement pour eux, InvestorPlace.com offre chaque jour une couverture approfondie du marché boursier. Cela inclut le drame d’aujourd’hui, comme pourquoi le short nu est à la mode Twitter (NYSE :TWTR), des détails sur une vidéo anonyme pour Elon Musk, ainsi que les actions les plus performantes dans notre mise à jour du marché de midi. Vous pouvez vous familiariser avec ces sujets en cliquant sur les liens ci-dessous.

