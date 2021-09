Psych 3: This Is Gus: 8 choses rapides que nous savons sur le troisième film Psych

Maggie Lawson, Kirsten Nelson, Corbin Bernsen, Jazmyn Simon et Timothy Omundson reprendront également leurs rôles de psychiatre

En plus de James Roday Rodriguez et Dule Hill reprenant leurs rôles dans ce trio Psych, le film en streaming verra le retour de Maggie Lawson, Kirsten Nelson, Corbin Bernsen, Jazmyn Simon et Timothy Omundson dans leurs rôles respectifs. Plus précisément, Lawson incarnera Juliet O’Hara, la femme de Shawn, Nelson incarnera Karen Vick, chef de la police de San Francisco, Bernsen reprendra le rôle d’Henry Spencer, le père de Shawn, Simon incarnera Selene, la fiancée de Gus , et Omundson prêtera ses côtelettes à Carlton Lassiter, le détective en chef du département de police de Santa Barbara.