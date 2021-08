Jock Clear pense que Jenson Button a battu Rubens Barrichello au Championnat du monde 2009 parce qu’il était mieux préparé mentalement.

Les deux coéquipiers de Brawn ont eu la course au titre à eux seuls dès le début après que des changements de réglementation substantiels aient été apportés pour cette saison.

Brawn, qui avait terminé neuvième en tant que Honda l’année précédente avant un rachat par la direction, s’est bien mieux adapté que n’importe lequel de ses rivaux et Button a remporté six des sept premières courses.

Barrichello a terminé deuxième derrière lui dans trois d’entre eux et a terminé troisième au classement des pilotes, remportant les Grands Prix d’Europe et d’Italie pour terminer à 18 points derrière Button – avec Sebastian Vettel, qui a été champion les quatre années suivantes, terminant entre les deux. eux.

Au début de cette campagne, Barrichello avait 36 ​​ans avec neuf victoires à son actif, tandis que Button avait 29 ans et n’avait goûté à la victoire qu’une seule fois en F1, pour Jordan sous la pluie hongroise trois ans plus tôt depuis la 14e place sur la grille.

Clear, qui était l’ingénieur de course de Barrichello cette saison-là, pense que plutôt qu’un simple talent de pilote, il s’agissait de se préparer à savoir pourquoi Button a rapidement pris le dessus sur le Brésilien – et que cela dépendait de la façon dont les pilotes évoluaient en tant que sportifs dans cette ère.

« Le moment venu, je pense que Jenson était plus prêt. Je pense que Rubens n’était probablement pas au courant dès Jenson que tout semblait très fort », a déclaré Clear lors du podcast Beyond the Grid.

« Cela revient à la psychologie des conducteurs. C’est probablement le chevauchement de l’ancienne garde et de la nouvelle garde. Si on parle de Max [Verstappen] et Lewis [Hamilton] et Charles [Leclerc]… où encore, ils l’ont pris à un nouveau niveau, Michael [Schumacher] l’a porté à un nouveau niveau dans les années 90 et ces gars-là l’ont maintenant porté à un nouveau niveau.

« Rubens était probablement le dernier de cela. À l’époque de Michael et à la psychologie du pilote, la préparation du pilote était simplement « bien, je vais courir quelques semaines avant Melbourne et je ferai quelques abdominaux et tout ira bien », si vous voyez ce que je veux dire.

« Les pilotes plus en forme devenaient de plus en plus en forme, mais il ne s’agit pas seulement de se mettre en forme, c’est toute une préparation mentale. C’est tout un apprentissage : « Je dois y penser, comment aborder la saison ? Quels sont mes objectifs à court terme, quels sont mes objectifs à long terme ?’

«C’est ce que d’autres sports font depuis quelques années maintenant. Vous regardez les sports américains le font depuis 20 ans et l’athlétisme le fait depuis 20 ans et la F1 est en retard dans ces choses et [was] rattraper son retard, donc en 2009, les conducteurs plus âgés n’étaient pas habitués à ce que cela soit une exigence.

“Vous alliez être découvert si vous n’étiez pas absolument dessus au début de la saison.”