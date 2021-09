Psychonauts 2 cache un secret Mpreg par Adventure Time Creator

Capture d’écran : Double Fine / Rock Paper Shotgun

Laisser le créateur d’Adventure Time Pendleton Ward près de votre projet sera toujours un risque. Pour Double Fine et les Psychonauts 2 récemment sortis, cette collaboration semble avoir abouti à un œuf de Pâques grossièrement animé dans lequel, eh bien, le personnage central Raz est enceinte.

En tant que jeune site de jeu original Rock Paper Shotgun si soigneusement enregistré, une fois que vous avez terminé Psychonauts 2, vous pouvez revenir au niveau « Hollis » Hot Streak », entrer dans la maternité, traverser les nœuds de connexion mentale jusqu’à l’entrée du tunnel, et puis… attendez… lancez par télékinésie un stylo géant dans le signe “WARD” sur la machine à roulette. Geddit ? Stylo… Service… Non ? Non, ni moi non plus.

(Personne ne leur dit qu’ils ont laissé le curseur au milieu de l’écran pendant la moitié de celui-ci. Ce serait impoli, étant donné que nous ne faisons que coller tout leur travail acharné.)

Oui, en effet, une animation digne d’un storyboard, avec des voix de personnages apparemment toutes fournies par un seul P. Ward, où Raz enceinte est transportée d’urgence dans un hôpital.

« Pourquoi suis-je enceinte ? » Raz gémit devant les acteurs principaux du jeu, tous poussant son chariot.

« Il n’y a pas de temps, Raz », répond l’agent Sasha, « La conscience de Lobato est sur le point de sortir de votre utérus psychique ! »

L’agent Ford demande alors à Mia de se maquiller en clown, tandis que Sasha implore Raz d’embrasser le “derrière” d’un porcelet.

Puis toute l’équipe, maintenant maquillée de clown et tenant des brassées de porcelets, a fait irruption par une porte et le bébé de Raz – apparemment un cochon dans un bonnet de douche – s’envole dans les airs. Le clip se termine par le titre du jeu à l’écran, sous lequel il est écrit au stylo : « L’ouverture de Raz enceinte est une excellente idée !

“lol, je ne peux pas confirmer ou nier l’existence d’œufs de Pâques avec [sic] peut ou non exister et peut ou non impliquer l’animateur bien connu Pendleton Ward », a tweeté Heather Alexandra de Double Fine (en retard de cette paroisse), hier soir.

Nous avons quand même demandé des commentaires et nous vous tiendrons au courant si nous avons une réponse.

Pour les personnes âgées et confuses, « mpreg » signifie que les jeunes parlent de créations où des personnages masculins sont enceintes. Dans ce cas, ce serait Raz, un enfant de 10 ans. INDIQUER. Ou comme Redditors l’a reçu, “Ahh. Bien sûr. Psychonautes 2 Mpreg. Exactement ce à quoi je m’attendais.”

Il semble que l’œuf ait été découvert il y a quelques semaines, YouTuber Yizura étant l’un des premiers à le télécharger. Mais la presse de jeu est composée de personnes âgées et confuses, nous vous apportons donc cette nouvelle aujourd’hui.