Psychonauts 2 Hollis’s Classroom Collectibles Guide

L’aventure Psychonauts 2 se poursuit dans la salle de classe de Hollis, avec Raz et les autres stagiaires s’aventurant dans l’esprit de l’agent Hollis Forsythe pour avoir la chance d’apprendre un nouveau pouvoir : la connexion mentale. Vous en aurez besoin pour explorer pleinement son esprit (et pour y faire des choses pas géniales), ainsi que pour découvrir tous les objets de collection que cache Hollis’s Classroom, afin de maximiser votre rang de stagiaire.

Voici tout ce qu’il faut trouver dans la salle de classe de Hollis et comment vous pouvez l’attraper. Restez à l’écoute pour plus de couvertures et de guides sur Psychonauts 2, y compris notre récapitulatif de tous les objets de collection dans le labyrinthe de Loboto et n’oubliez pas de consulter notre revue Psychonauts 2.

Les objets de collection de la classe de Hollis

Pépites de sagesse : 3Coffres-forts de mémoire: 1Bagages émotionnels: Boîte à chapeaux, Coffre à vapeurDemi-A-Minds: 2Figurations: 42

Comme Loboto’s Labyrinth, Hollis’s Classroom introduit toujours de nouveaux éléments dans Psychonauts 2. Le grand pouvoir que vous gagnez ici est Mental Connection, qui peut être utilisé pour atteindre des plates-formes distantes et d’autres emplacements – et récupérer des objets de collection.

Étiquette de coffre à vapeur: Avant de quitter la salle de classe, vérifiez l’anneau extérieur des chaises au niveau inférieur pour trouver cette étiquette.

pépite de sagesse: Cela devrait être votre première pépite dans le jeu, et vous la rencontrerez en utilisant Mental Connection pour sortir de la classe. Vous ne pouvez pas le manquer.

pépite de sagesse: En continuant à travers le niveau, vous vous retrouverez à l’arrière d’une ambulance conduite par Hollis. Lorsque vous reviendrez par où vous êtes venu, vous sortirez devant un hôpital. Vérifiez les buissons le long du mur bordant le côté gauche de la zone face à l’entrée pour trouver cette pépite.

Boîte à chapeau Bagages émotionnels: La Hat Box se trouve dans le coin du parking à droite de l’entrée. Pour obtenir l’étiquette pour l’ouvrir, utilisez Mental Connection pour atteindre le toit de l’hôpital et vérifiez le coin droit juste au-dessus de l’endroit où vous avez trouvé la Hat Box.

Steamer Trunk Bagages émotionnels: Pendant que vous êtes sur le toit de l’hôpital, dirigez-vous vers la gauche, juste au-dessus de l’entrée de l’hôpital, et vérifiez derrière les tuyaux pour trouver le coffre à vapeur.

Demi-esprit: Le premier de ces objets de collection que vous rencontrerez se trouve à l’intérieur de l’hôpital, en plein centre de la première pièce.

Demi-esprit: Recherchez l’autre moitié du Half-A-Mind sur l’une des plates-formes pendant que vous utilisez Mental Connection pour lutter dans les airs.

Coffre de mémoire: Après avoir connecté les pensées Mort et Victoire, vous accéderez à un couloir. Le coffre-fort court juste devant vous ; écrasez-le pour l’ouvrir.

pépite de sagesse: La dernière pépite de cette étape se trouve dans la salle silencieuse de Hollis, qui ressemble à une église. Vérifiez le banc sur le côté gauche à l’avant pour trouver la pépite.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.