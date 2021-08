Psychonauts 2, l’humanité et plus

Capture d’écran : Respawn / EA

Les ajouts initiaux du Xbox Game Pass en août ont été quelque peu décevants, grâce à une programmation ancrée par Hades (incroyable) mais pas grand-chose d’autre. Pour la deuxième moitié du mois, Microsoft semble avoir fait monter la pression… avec une version cloud de Need for Speed ​​Heat. (Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas m’en empêcher.) Quoi qu’il en soit, voici tout ce qui arrivera sur Xbox Game Pass dans les prochaines semaines.

17 août

Humankind (PC) Need for Speed ​​Heat (Cloud, via EA Play)Star Wars Battlefront II (Cloud, via EA Play)Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud, via EA Play)

19 août

Recompiler (Cloud, Console, PC)Train Sim World 2 (Cloud, Console, PC) Douze minutes (Cloud, Console, PC)

25 août

26 août

Myst (Cloud, Console, PC)

Bien sûr, chaque fois que des jeux arrivent sur Xbox Game Pass, les jeux quittent également Xbox Game Pass. Les titres suivants quitteront la bibliothèque le 31 août :

Blair Witch (Cloud, Console, PC)Double Kick Heroes (Cloud, Console, PC)NBA 2K21 (Cloud, Console)Stranger Things 3: The Game (Cloud, Console, PC)

En bref, la programmation de fin août est absolument empilée. L’humanité ressemble à un jeu 4X solide comme le roc, si vous aimez ça. La version réinventée de Myst, l’un des casse-tête les plus par excellence de tous les temps, a déjà été annoncée pour PC, mais arrive apparemment sur Xbox via Game Pass. Train World Sim 2 concerne les trains. De quoi d’autre avez-vous besoin?

Et puis il y a Twelve Minutes, un jeu de boucle temporelle axé sur la narration avec de sérieux talents hollywoodiens : Daisy Ridley, James McAvoy et Willem Defoe. Kotaku a tendance à ne pas prévisualiser les jeux plus d’une fois car, le plus souvent, cela alimente simplement la machine à battage publicitaire. Mais Twelve Minutes est le jeu rare auquel nous avons consacré deux avant-premières, une en 2015 et une quatre ans plus tard en 2019. Il est en préparation depuis un certain temps et a toujours semblé intriguant. Je suis ravi de le vérifier enfin.