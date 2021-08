Psychonauts 2 Loboto’s Labyrinth Collectibles Guide: Tout ce qu’il faut trouver au premier niveau

in

Comme l’original, Psychonauts 2 regorge d’objets de collection cachés dans ses nombreux lieux, à la fois dans le monde réel et dans l’esprit de ses personnages. Les découvrir tous vous aide à améliorer Raz plus rapidement, à acquérir de nouveaux pouvoirs et à en apprendre davantage sur chacune des personnes dont vous explorerez l’esprit. Mais trouver tout ce qui se cache dans les profondeurs de la psyché peut être difficile.

Nous avons passé au peigne fin chaque lobe et synapse de Psychonauts 2 pour découvrir tout ce qui est caché dans le jeu, dans le but de faciliter un peu la découverte de tout. Le guide ci-dessous vous guidera à travers le premier niveau du jeu, Loboto’s Labyrinth, pour vous aider à découvrir tout ce qui est caché dans l’esprit du Dr Loboto.

Objets de collection du labyrinthe de Loboto

Pépites de sagesse : 2Coffres-forts de mémoire: 2Bagages émotionnels: Boîte à chapeaux, coffre à vapeur, valise, sac à mainFigurations: 80

Une grande partie du Labyrinthe de Loboto est un didacticiel pour le reste de Psychonauts 2, vos pouvoirs se débloquant lentement au cours du niveau. Ces pouvoirs vous permettent alors généralement d’accéder aux objets de collection à proximité, alors sachez que vous devrez peut-être revenir un peu en arrière pour obtenir tout ce dont vous avez besoin. Nous marquons chaque objet de collection tel qu’il apparaît au cours du niveau, mais certains vous obligeront à revenir sur scène plus tard.

Coffre de mémoire: Cherchez ce premier objet de collection à gauche du premier portrait de Loboto que vous trouvez, juste au moment où vous entrez dans le bureau central après l’avoir suivi.

Sac de voyage Bagages émotionnels: Dans cette même pièce, vous pouvez repérer le sac de sport bleu sur une petite table à droite de la porte dentaire où se tient Coach. Vous aurez cependant besoin d’une étiquette pour ouvrir le sac – cherchez le Étiquette de sac de sport près des bureaux plus à droite en faisant face à la porte dentaire.

Étiquette de bagage émotionnelle Hatbox: Vous entrerez ensuite dans la salle de conférence, qui a une longue table sinueuse au centre. Les Étiquette de boîte à chapeau est à côté. Vous trouverez la Hatbox plus tard dans le niveau.

Bagage Émotionnel Valise: Vous ne pouvez pas accéder à celui-ci la première fois que vous entrez dans la salle de conférence, mais vous l’entendrez probablement. Il est caché derrière l’affiche sur le mur de gauche. Vous avez besoin de Pyrokinesis pour brûler l’affiche, mais vous ne l’obtiendrez que plus tard dans le niveau. Les Étiquette de valise est également situé à un moment ultérieur, vous devrez donc rejouer le niveau pour déverrouiller celui-ci.

Étiquette de bagage émotionnelle Steamer Trunk: En avant se trouve la zone Dental Void, dans laquelle vous devrez sauter entre des miroirs dentaires servant de plateformes. Les Étiquette de coffre à vapeur est sur la plate-forme éloignée que vous ne pouvez pas atteindre, après l’évier où vous quittez la zone. Vous aurez besoin du pouvoir Mental Connection PSI pour y accéder, ce qui signifie que vous devrez revenir à ce niveau plus tard.

pépite de sagesse: Plus loin, vous entrerez dans une pièce sur le thème d’une poubelle. Cherchez une fermeture éclair de dent, qui cache la pépite de sagesse – utilisez la télékinésie pour ouvrir la fermeture éclair.

Bagage émotionnel Hatbox: Continuez jusqu’à ce que vous brûliez une affiche sur le mur pour révéler un chemin à suivre. Continuez à passer devant les flaques d’eau (euh, j’espère que c’est de l’eau) jusqu’à ce que vous ayez presque atteint la dernière. Brûlez le portrait de Loboto sur le mur de gauche avant le dernier bassin pour révéler le Hatbox derrière lui.

Bagages émotionnels: Continuez à avancer jusqu’à ce que vous atteigniez un couloir avec un autre canal aqueux, celui-ci rempli de dents qui s’enfoncent lorsque vous sautez de l’un à l’autre. Au bout du couloir se trouve une pièce où des étagères flanquent des deux côtés et un grand portrait du Dr Loboto attend au centre. Ne le brûlez pas encore – d’abord, cherchez le Bourse en haut de l’étagère à gauche. Vous ne pourrez pas encore l’ouvrir, car le Étiquette de sac à main est plus loin dans le niveau, vous obligeant à revenir une deuxième fois pour celui-ci. Brûlez le portrait pour continuer.

Coffre de mémoire: Celui-ci nécessite un nouveau pouvoir que vous n’aurez pas la première fois : Connexion mentale. Recherchez le coffre-fort de la mémoire dans la zone de l’asile, après avoir monté l’escalier en colimaçon dans une tour.

Steamer Trunk Bagages émotionnels: La même plate-forme qui contient le Memory Vault dans la section Asile du niveau contient également le Coffre à vapeur. Vous aurez besoin de Mental Connection pour atteindre les deux, alors ne vous en souciez pas la première fois.

