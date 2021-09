Psychonauts 2 PSI King’s Sensorium Collectibles Guide

Le festival de musique psychédélique qu’est PSI King’s Sensorium dans Psychonauts 2 est un endroit immense, avec plusieurs sections plus petites sur une carte plus grande. C’est gros et compliqué, et vous oblige à faire le tour d’un terrain de camping pour localiser les cinq sens de PSI King afin de rassembler le groupe. Dispersés dans ses nombreux emplacements, il y a une tonne de figurines, de bagages émotionnels, de pépites de sagesse, et plus encore. Voici un aperçu complet de tout ce que vous pouvez trouver dans le niveau pour augmenter votre rang de stagiaire dans l’esprit du roi PSI.

Objets de collection Sensorium du roi PSI

Pépites de sagesse : 3Coffres-forts de mémoire: 2Bagages émotionnels: Sac polochon, valise, sac à main, boîte à chapeau, coffre à vapeurDemi-A-Minds: 4Figurations: 263

–Bagage Émotionnel Valise: Vous vous retrouverez d’abord dans une zone backstage, avec PSI King cherchant à reconstituer son groupe pour remonter sur scène. Allez en dessous par l’arrière et vous trouverez la valise.

–Demi-esprit: A gauche de la Valise, vous verrez quelques affiches. Brûlez-les avec Pyrokinesis pour ouvrir un tunnel sous la scène, qui vous mènera à un Half-a-Mind à son extrémité.

–Étiquette de sac à main: Toujours dans la zone Backstage, cherchez quelques caravanes près de la clôture à l’arrière de la zone, la plus éloignée de la scène. Montez sur le camping-car pour trouver l’étiquette de sac à main.

–Demi-esprit : Peu de temps après votre passage au PSI King’s Sensorium, lorsque vous entrez dans le sanctuaire de l’Eye King, vous débloquerez une nouvelle capacité appelée Time Bubble. Il vous permet de ralentir les ennemis et les objets se déplaçant rapidement, vous donnant accès à de nouvelles zones. Votre premier Half-a-Mind est situé derrière le premier ventilateur en rotation que vous trouverez dans le niveau, que vous pouvez ralentir et traverser avec Time Bubble.

–pépite de sagesse: Dans Eye King Shrine, ralentissez les étoiles tournantes accessibles depuis la pile de boîtes de roadie juste avant de prendre la corde oscillante sous les projecteurs pour activer le deuxième pont arc-en-ciel. C’est quelque chose d’un chemin secondaire et mène à une plate-forme avec la Nugget en attente.

–Coffre de mémoire: Un peu plus loin dans le sanctuaire du roi des yeux, vous trouverez un endroit où vous devez déplacer un projecteur pour frapper un prisme afin de créer un pont arc-en-ciel. Sur le côté gauche de cette zone se trouve le chemin qui vous mènera à la lumière, avec deux ventilateurs tournants. Juste après les fans, cherchez à droite un endroit avec une porte faite de barreaux de prison. Vous aurez besoin du pouvoir de projection pour l’ouvrir, mais une fois que vous l’avez, vous pouvez accrocher votre premier coffre-fort de mémoire.

–Sac de voyage Bagages émotionnels: Plus profondément dans le sanctuaire Eye King, vous aurez traversé quelques ponts arc-en-ciel. Lorsque vous frappez le troisième prisme, cochez sous les cases roadie en dessous; vous pouvez monter à l’échelle et faire tourner la caméra pour voir l’ouverture et saisir le sac.

–Étiquette de boîte à chapeau: Continuez vers la tour avec la lumière pour le troisième pont arc-en-ciel, à travers deux ventilateurs en rotation, vous devrez ralentir avec Time Bubble. Après avoir nettoyé le deuxième ventilateur, tournez-vous vers la droite et recherchez des affiches que vous pouvez graver pour révéler une zone secrète qui vous mènera à l’étiquette.

–Étiquette de sac de sport: Une fois que vous aurez terminé le sanctuaire Eye King, vous aurez la possibilité de conduire dans le reste du parc des expositions. Vous pouvez aller où vous voulez, mais nous vous emmènerons ensuite dans la zone des concessions. Immédiatement après être entré dans la zone, faites demi-tour et revenez vers la camionnette dans laquelle vous êtes arrivé et regardez derrière des buissons aux couleurs de l’arc-en-ciel pour trouver l’étiquette nichée dans un coin.

–Coffre de mémoire : Lorsque vous arrivez, cherchez une autre zone en cage comme celle que vous avez trouvée dans le sanctuaire Eye King près du départ, juste à l’endroit où vous trouvez la première corde raide à grimper au-dessus de la file de clients ci-dessous. Vous devrez utiliser le pouvoir de projection pour traverser les barreaux et accrocher votre deuxième coffre-fort de mémoire.

–Bagages émotionnels: Plus profondément dans la zone des concessions, vous atteindrez une plate-forme tournante que vous devez ralentir avec Time Bubble. En traversant la plate-forme, cherchez un endroit où vous pouvez vous laisser tomber derrière la haute clôture pour trouver la bourse derrière elle.

–Demi-esprit: Au bout de la zone des Concessions, vous entrerez dans le Sanctuaire Nose Mouth. Vers la fin, vous verrez un autre prisme pour faire un pont arc-en-ciel, à côté de quelques rails de broyage. Vous pouvez contourner cette zone et continuer jusqu’au bout du sanctuaire, mais si vous vous détournez ici et vous dirigez vers les projecteurs, le pont arc-en-ciel vous mènera au Half-a-Mind; les rails de broyage sont pour le retour au chemin principal.

–pépite de sagesse: Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers le sanctuaire Nose Mouth, vous verrez des langues frapper le chemin, et vous devrez utiliser Time Bubble pour les ralentir afin que vous puissiez passer. Passez les deux premières langues et cherchez un trampoline que vous pouvez utiliser pour vous diriger vers une tour. Retournez-vous et cherchez un troisième trampoline, qui vous permettra de sauter une brèche vers une plate-forme où vous attend la Pépite de Sagesse.

–Étiquette de coffre à vapeur: Retournez à la tour que vous venez de quitter pour récupérer la Pépite de Sagesse. À partir de là, le chemin à parcourir devrait vous permettre de monter directement jusqu’au Steamer Trunk Tag sans trop de difficulté.

–Boîte à chapeau Bagages émotionnels: Lorsque vous aurez terminé le sanctuaire Nose Mouth, vous utiliserez ensuite la camionnette pour vous rendre dans la région des bois. Vérifiez à droite le chemin qui part sur votre gauche depuis l’aire de départ, face au petit ruisseau qui devrait se trouver sur votre droite. Il y a un camping le long du chemin avec deux tentes ; la Hat Box est nichée juste derrière eux.

–Étiquette de valise: Continuez à vous déplacer à travers les bois jusqu’à ce que vous atteigniez une cascade avec des bûches qui tombent dessus. Sur le côté droit, vous pourrez gravir la falaise en sautant sur le mur. Lorsque vous atteignez le haut, vérifiez dans le coin à droite pour trouver l’étiquette de valise.

–Demi-esprit: Continuez à monter et en haut, vous trouverez Audie O. et Mr. Touch. Sautez à travers la cascade sur le côté gauche pour trouver le demi-esprit avant de leur parler pour entrer dans le sanctuaire de la main de l’oreille.

–pépite de sagesse: Maintenant à l’intérieur du sanctuaire de la main de l’oreille, vous devriez voir un prisme juste après le début du niveau. Avancez et cherchez un ventilateur rotatif devant vous. Si vous vous retournez, vous trouverez un rebord sur lequel vous pouvez grimper avec un projecteur au-dessus. Utilisez-le sur le prisme pour créer un pont arc-en-ciel qui mène à une île où attend la pépite de la sagesse.

–Coffre à vapeur: En vous approchant de la fin du sanctuaire de la main de l’oreille, vous ferez un deuxième pont arc-en-ciel qui vous mènera à l’île où se trouvent les instruments. Regardez à votre droite pour voir le Steamer Trunk sur une autre plate-forme sur laquelle vous pouvez sauter.

