Psychonauts 2 reçoit une bande-annonce de gameplay et une date de sortie ⋆ 10z viral

Les fans attendaient avec impatience plus de nouvelles sur le prochain Psychonautes 2, et lors de la vitrine Microsoft et Bethesda de dimanche à l’E3 2021, une date de sortie pour le jeu a finalement été révélée.

Psychonautes 2 sera lancé le 25 août, donnant aux joueurs la chance de se plonger dans le jeu qui est en développement depuis un certain temps. Comme presque tous les autres jeux révélés lors de la vitrine, Psychonautes 2 sera également lancé sur Xbox Game Pass, donnant aux joueurs encore plus de raisons de se plonger dans le service.

Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce de Psychonautes 2 au dessous de:

Dans la brève bande-annonce, nous voyons Raz explorer encore plus les mondes étranges et uniques que les joueurs pourront voir dans le prochain jeu. Semblable au ton général du jeu, la bande-annonce a un ton général un peu idiot, ce qui ne serait pas trop choquant compte tenu du jeu original.

Le jeu, qui est développé par Double Fine, a été initialement annoncé il y a des années, avec un effort de financement participatif sur Fig lancé en 2015. Depuis lors, Microsoft a acquis Double Fine, mais Psychonautes 2 sortira toujours sur PlayStation 4 aux côtés des plates-formes Xbox et PC.

Psychonautes 2 sera lancé le 25 août sur PlayStation 4, les plateformes Xbox et PC.