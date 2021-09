Psychonauts 2 relance enfin le collectathon et je ne pourrais pas être plus heureux

Nous sommes en 2005, un moi de sept ans est caché dans sa chambre en train de se faufiler quelques précieuses minutes de plus sur le plus grand jeu jamais réalisé : Scooby-Doo ! Nuit des 100 frayeurs. Assumant le rôle du Grand Danois lui-même, ma tâche consistait à sauver les différents membres de Mystery Inc des pièges répandus sur le terrain d’un manoir effrayant rempli de monstres familiers de l’histoire de la série.

Pour réussir, j’ai dû rassembler des clés, trouver des améliorations et me gaver d’un approvisionnement excessif de Scooby Snacks. Scooby Doo! Night of 100 Frights n’était pas ma première incursion dans le monde des collectathons, mais c’est celui sur lequel je repense avec le plus de tendresse. Cependant, lorsque j’ai dépoussiéré ma PS2 il y a quelques années pour revivre la joie, j’ai abandonné après seulement une heure ou deux.

Comparé à ce que j’attends des jeux 3D aujourd’hui, le gameplay axé sur la collecte était obsolète et je n’étais pas le seul joueur à ressentir cela. À peu près à la même époque, et malgré une campagne Kickstarter incroyablement réussie, Yooka-Laylee n’a pas réussi à revigorer les joueurs malgré l’implication de créatifs derrière des classiques du collectathon comme Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country.

Le collectathon a été déclaré mort par beaucoup et jusqu’en 2021, c’était comme si c’était le cas. Mais cette année, il y a à peine une semaine environ, Psychonauts 2 est venu sur consoles pour prouver qu’il y a encore de la vie dans le genre collectathon, et je ne pourrais pas être plus heureux de ce qu’il offre.

Qu’est-ce qu’un Collectathon ?

Même si vous n’avez jamais entendu le nom du genre auparavant, vous connaissez probablement au moins un jeu qui en fait partie. Les collectathons étaient la forme adoptée par de nombreux premiers jeux 3D pour souligner la nouveauté de la traversée d’une nouvelle dimension virtuelle. En récompense pour avoir exploré et complété des défis de plate-forme, les joueurs recevraient des ressources qui les aideraient à progresser dans l’histoire.

(Crédit image : Xbox Game Studios/Double amende)

Des exemples populaires de collectathons incluent Spyro the Dragon, Super Mario 64 et le Banjo-Kazooie susmentionné. Le genre était si répandu et populaire que bon nombre de ses mascottes sont encore reconnaissables à ce jour, même si elles ne sont pas apparues dans un nouveau titre depuis des années.

Malheureusement, le genre est tombé en disgrâce au fur et à mesure que les jeux 3D sont devenus plus courants. Le gameplay qui catapultait autrefois les franchises dans l’air du temps culturel est rapidement devenu l’aspect le plus détesté des jeux modernes ; Je te regarde, plumes cachées dans Assassin’s Creed 2.

Une fois que la nouveauté de la 3D a disparu, le gameplay du collectathon semblait obsolète et la collecte d’objets de collection semblait être juste un stratagème pour que les jeux étendent leur temps de jeu plutôt que d’offrir un divertissement significatif. Alors, après des années à se tromper, comment Psychonauts 2 a-t-il finalement réussi ?

Psychonauts 2 réussit là où d’autres ont échoué

À la base, Psychonauts 2 réussit à être un collectathon car il crée un monde que vous voulez explorer et qui se trouve être parsemé d’objets de collection à trouver. Dans une zone de Psychonauts 2, vous pouvez explorer un parc à thème avec une attraction appelée la grotte de Sassclops. J’étais tout aussi intéressé à examiner les détails étranges et à lire les faux mythes à l’intérieur qu’à ramasser les objets cachés que j’avais collectés.

Cela est également vrai pour tous les autres emplacements du jeu, grâce aux énigmes et aux segments de plate-forme difficiles – en plus des environnements et des personnages originaux que vous rencontrez – Psychonauts 2 garantit que son gameplay est agréable bien au-delà de la simple satisfaction de cocher une case dans une liste de contrôle inutilement longue.

(Crédit image : Xbox Game Studios/Double amende)

En plus de cela, contrairement à beaucoup d’autres collectathons, il n’y a pas de ramassage requis dans Psychonauts 2. Vous n’atteindrez jamais un barrage routier parce que vous n’avez pas localisé suffisamment de cartes PSI ou de figurines et êtes obligé de faire marche arrière si vous voulez continuer à progresser vers de nouvelles domaines. La collecte est facultative et ne semble pas envahissante.

Alors que des centaines de figurines jonchent les esprits que vous explorez – tant que vous y prêtez attention – vous en collecterez environ 90% en suivant simplement le chemin de l’histoire principale. Les figurines manquantes qui restent sont probablement rassemblées autour d’autres découvertes plus immédiatement utiles que vous avez également manquées comme Nuggets of Wisdom ou Half-A-Minds (mises à niveau qui renforcent instantanément vos capacités et vous donnent plus de santé), ce qui signifie que revenir pour les obtenir se sent digne d’intérêt.

Vous n’avez pas à nous croire sur parole, plusieurs autres publications qualifient déjà Psychonauts 2 de candidat facile à la course Game of the Year de cette année grâce à son gameplay et à sa gestion des sujets liés à la santé mentale.

Ce succès ne présage pas seulement de bon augure pour l’avenir de la franchise Psychonauts mais pour le genre collectathon dans son ensemble ; Psychonauts 2 pourrait enfin raviver les jours de gloire du collectathon. J’espère certainement que c’est le cas car il y a au moins un jeu que j’aimerais voir avoir une suite ; Scooby Doo! Nuit des 200 frayeurs n’importe qui ?