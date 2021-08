Psychonauts 2 résumé des avis, tous les scores

in

Psychonautes 2, la suite en développement du jeu d’aventure classique, est enfin presque là. Mais est-ce correct?

Le dernier jeu de Double Fine sera lancé le 25 août sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S. Ce sera sur Xbox Game Pass le premier jour, et il semble que les critiques se lancent déjà dans cette aventure époustouflante.

Étant donné que Double Fine parvient à impressionner les joueurs du monde entier malgré le fait que l’ensemble du jeu ait été développé sans que le studio ait besoin de croquer, nous trouvons la réaction au jeu jusqu’à présent doublement impressionnante.

Cependant, il a fallu beaucoup de temps pour que le jeu en arrive à ce stade : Psychonauts 2 a été financé par le crowdfunding avec succès en 2016. Le jeu a été retardé plusieurs fois, l’un des plus gros retards repoussant le jeu jusqu’en 2021.

Découvrez une bande-annonce du jeu ci-dessous, puis regardez les notes d’examen collectées en dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies